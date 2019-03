Addio Tav? Di Maio guarda alla Cina e alla nuova via della Seta

Buffon - Addio Champions agli ottavi : PSG scelta giusta? : Buffon dice addio alla Champions League agli ottavi di finale. Un addio clamoroso dopo il 2-0 dell’andata in terra inglese. Il PSG lascia la Champions League dopo il 3-1 del match di ieri sera, e soprattutto dopo la clamorosa papere di Buffon nel gol del 2-1 e dopo un nuovo rigore a tempo scaduto che […] More

Arrow cancellata - l’ottava stagione sarà l’ultima : il video dell’Addio di Stephen Amell e il resto del cast : La cancellazione di Arrow non è una novità, su questo non si può mentire. Sin dal rinnovo annunciato per un'ottava stagione che andrà incontro al maxi crossover più crudele e violento della storia della serie, tutti avevano messo in conto che la serie non avrebbe avuto lunga vita così come il suo protagonista. Una serie di flashforward in onda in questa settima stagione lasciando intendere che Oliver sia morto e questo potrebbe avvenire proprio ...

Calcio - Addio a Marco Sguaitzer : l'ex calciatore lottava da anni contro la Sla : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/Calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MANTOVA - Si è spento questa mattina Marco Sguaitzer , 60 anni il 4 luglio ...

Calcio in lutto : Addio all'ex arbitro di Serie A che lottava contro la Sla : Viveva vicino al centro di allenamento della Roma, Giuseppe Rosica, 62 anni, una vita per il Calcio. L'ex arbitro di Serie A e B ha perso la sua battaglia con la sclerosi laterale amiotrofica, la ...

Calcio in lutto : Addio all’ex arbitro di Serie A che lottava contro la Sla : Viveva vicino al centro di allenamento della Roma, Giuseppe Rosica, 62 anni, una vita per il Calcio. L’ex arbitro di Serie A e B ha perso la sua battaglia con la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia che ha già ucciso diversi calciatori: da Stefano Borgonovo a Paolo List, passando per Andriano Lombardi e Fulvio Bernardini. Tanti i calciatori che hanno dovuto cedere sotto i colpi della Sla, altrimenti nota come malattia di Lou Gehrig, ...

Michelle Hunziker spiega i motivi dell'Addio ad Adrian : "Nessuno sapeva cosa fare. Lo aspettavamo ore in studio" : Michelle Hunziker rompe il silenzio e in un'intervista Corriere delle Sera racconta i motivi della sua rinuncia a partecipare allo show di Adriano Celentano. La showgirl, infatti, avrebbe dovuto prendere parte ad "Adrian", ma ha deciso di abbandonare il progetto in corso d'opera:Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per ...

Boccia : "Senza Tav Addio a 50mila posti" : a noi come analisi costi-opportunità questo basta in una fase delicata dell'economia in cui va messo al centro il lavoro", afferma Boccia sottolineando che si tratta di una "grande occasione".

Boccia : "Senza Tav Addio a 50mila posti" : 13.55 Sulla Tav "auspichiamo che il governo abbia una unica e grande priorità: l'occupazione e il lavoro". Così il presidente di Confindustria Boccia commentando l'analisi costi-benefici e in vista della decisione del governo. "L'apertura di quei cantieri a regime determina 50mila posti di lavoro. Se per il governo questo basta... a noi come analisi costi-opportunità questo basta in una fase delicata dell'economia in cui va messo al centro il ...

Lorenzo Farinelli non ce l'ha fatta : Addio al medico che lottava contro un tumore : Lorenzo Farinelli, il medico 34enne affetto da un linfoma non-Hodgkin, è deceduto in serata ad Ancona. Ai primi di febbraio aveva pubblicato un messaggio sui social per raccogliere la cifra necessaria che gli avrebbe permesso di sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti e, in poco tempo, il suo appello era diventato virale. Si era scatenato, infatti, un moto spontaneo di solidarietà per lui, che gli aveva permesso dapprima di ...

Parigi tira dritto - completare la Tav Bulc - Ue - : con lo stop Addio ai fondi : Il governo francese è orientato a non entrare nel merito dell'analisi costi e benefici, ricevuta pochi giorni fa dall'ambasciatore a Roma, prima dello scoppio della crisi diplomatica con l'Italia. ...

Addio a Leonardo Cenci - il maratoneta che lottava contro il tumore : È morto all'ospedale di Perugia Leonardo Cenci, malato di tumore era impegnato da anni nel mondo del volontariato con la onlus 'Avanti tutta' che ha dato la notizia sul suo profilo Facebook. Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come 'esempio civile' per il ...

Addio a Maritsa - la "nonna" di Lesbo che aiutava i migranti - : morta a 89 anni una delle protagoniste della foto di Lefteris Partsalis che nel 2015 fece il giro del mondo e ritraeva 3 anziane che davano il biberon a un neonato arrivato su un barcone. Le donne furono candidate al Nobel per la pace. Tsipras: simbolo di solidarietà

Sindaci - ex sindaci - consiglieri dicono Addio ai comuni di Barberino e Tavarnelle : La politica ha compreso quello che le comunità avevano già iniziato a fare. Ovvero lavorare insieme. La continuità politica è stata fondamentale. Le nostre comunità hanno dato un segnale: non è il ...