Addio a Pino Caruso | dal teatro al cinema e tv

Addio all'attore Pino Caruso : 13.23 L'attore Pino Caruso è morto ieri sera a Roma. Aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo nel 1934 e nella sua città natale, tra il '95 e il '97, aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di "Palermo di scena". Per lui teatro, cabaret, cinema e televisione, in una carriera che ha saputo spaziare nel corso degli anni in tanti generi diversi. Caruso ha anche scritto numerosi libri.

Sci alpino - Frida Hansdotter annuncia il ritiro : 'è tempo di dire Addio' : La Hansdotter ha aggiunto che i suoi anni nello sport le hanno permesso di viaggiare molto e farsi molti amici, e che lei ' si è spinta oltre limiti di cui non era a conoscenza '. La trentatreenne ...

Sci alpino – Frida Hansdotter annuncia il ritiro : “è tempo di dire Addio” : La campionessa di sci svedese Frida Hansdotter ha annunciato oggi il suo ritiro dalle gare a fine stagione La campionessa olimpica di slalom Frida Hansdotter ha annunciato che si ritirerà alla fine dell’attuale stagione di sci alpino. “Dopo 15 anni di competizioni in Coppa del mondo è tempo per me di dire addio“, ha detto la campionessa svedese in una dichiarazione della Swedish Ski Association. La Hansdotter ha aggiunto ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Mondiali 2019 : Stuhec - bis da fenomeno. Vonn - Addio di bronzo. Delago migliore azzurra : Oggi si è disputata la Discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Ilka Stuhec si è imposta ad Are davanti a Corinne Suter e Lindsey Vonn mentre le italiane non sono riuscite a conquistare una medaglia. Di seguito le Pagelle delle atlete che si sono rese protagoniste e delle azzurre. ILKA Stuhec: 10. La slovena si conferma Campionessa del Mondo e piazza la doppietta d’oro dopo aver trionfato due anni fa a St. Moritz, oggi la ...

Sci alpino - Lindsey Vonn e l’Addio di una fuoriclasse leggendaria : 15 anni di successi e di mitiche magie : Oggi il Circo Bianco è un po’ più povero, lo sci alpino saluta mestamente la Campionessa più grande degli ultimi 15 anni, gli appassionati devono dare l’addio all’icona indiscussa di questo sport che in tre lustri ha contribuito a portare la sua disciplina in una dimensione. Lindsey Vonn appende gli attrezzi al chiodo: dal 18 gennaio 2004 (data del suo primo podio in carriera, discesa di Cortina d’Ampezzo in Coppa del ...

The Walking Dead - Lauren Cohan dall'Addio al rilancio? possibile spinoff per Maggie : Mai gettare via un cadavere quando è ancora caldo, non sai mai quello che può succedere, magari torna in vita. I fan di The Walking Dead dovrebbero saperlo bene visto che sono gli zombie al centro della scena di questa serie tv. Ma anche gli attori che fanno parte del cast sembrano seguire lo stesso mantra.Così dopo Andrew Lincoln che ha lasciato la serie ma con il suo Rick resterà nell'universo The Walking Dead prendendo parte ad almeno ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : Brignone dice Addio al sogno gigante - la miglior Costazza della stagione : A Maribor sono andate in scena le ultime due gare della Coppa del Mondo femminile prima dei Mondiali di Are e la prova slovena non ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia, soprattutto in gigante, dove è arrivata la delusione più grande con l’uscita nella prima manche di Federica Brignone. Su quella scivolata dopo il primo intermedio per la valdostana non è volata via solo la possibilità di lottare per il podio in quel di Maribor, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Maribor 2019 in DIRETTA : Shiffrin domina! Bassino quinta! Brignone e Rebensburg fuori : Addio Coppa di specialità : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, ...