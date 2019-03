Addio a notch e fori | il OnePlus 7 segna la rivoluzione | foto cover

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Non avrà un, né tanto meno un foro il7: le immagini delletrapelate su Slashleaks ne danno un'ulteriore, definitiva, conferma. Come potete osservare, soprattutto nella prima dellecontenute in galleria, la parte sovrastante del case presenta un interspazio rettangolare che dovrebbe permettere la fuoriuscita del modulocamera a scomparsa. Si dovrebbe andare anche verso la conferma dell'assenza del jack per le cuffie da 3.5mm (lo dimostrano anche questi render).Il resto è altrettanto noto, comprese buona parte delle specifiche tecniche ed il probabile prezzo di vendita, come riportato in questo nostro articolo odierno. Come base di partenza, il7 dovrebbe avere un costo di 569 dollari (all'incirca 507 euro). Di particolare impatto la scheda tecnica, in pieno stile: schermo AMOLED da 6.5 pollici, processore Snapdragon 855, scheda grafica ...

OptiMagazine : Addio a notch e fori: il #OnePlus7 segna la rivoluzione, foto cover -