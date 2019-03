A Salisburgo senza Maksimovic né Koulibaly

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) Giocheranno Chiriches e Luperto Si fa presto a parlare di qualificazione chiusa. non solo per la partita giocata dalche ha impressionato non poco. Ma soprattutto perché al ritorno, tra sette giorni in Austria, mancheranno siasia. Erano entrambi diffidati e sono stati entrambi ammoniti. Una leggerezza imperdonabile.Il Napoli dovrà giocare con l’inedita coppia centrale Chiriches Luperto, contro una squadra che stasera ha dimostrato di essere temibile, di avere un’intensità di gioco apprezzabile. Molto apprezzabile. Hanno tirato venti volte in porta, probabilmente il Napoli quest’anno in una partita non li aveva mai subiti. Forse solo a Liverpool.Ancelotti dovrà reinventare la difesa e dovrà caricare la squadra per una trasferta che non va assolutamente presa sotto gamba.L'articolo Ané...

