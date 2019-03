A gennaio | la produzione industriale italiana è tornata a crescere dopo quattro mesi di

Industria - Istat "produzione cresce +1 - 7%"/ gennaio primo aumento dopo 4 mesi ko : Istat, aumenta la produzione dell'Industria nel Gennaio 2019: prima crescita dopo 4 mesi di cali consecutivi. Cifre annuali comunque basse

Istat - produzione industriale in ripresa a gennaio : +1 - 7% : ROMA - La produzione industriale cambia segno a gennaio: l'Istat rileva un aumento dell'1,7% rispetto a dicembre, la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui. Su base ...

Francia - produzione industriale in risalita a gennaio : L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un incremento dell'1,3% dopo la variazione nulla di dicembre, +0,8% il dato preliminare,. Il dato, comunicato dall'Ufficio di ...

Giappone - produzione industria gennaio -3 - 5% - pesa rallentamento Cina : Si moltiplicano i segnali di debolezza dell'economia del Giappone. La produzione industriale di gennaio ha registrato un calo del 3,7% su base mensile, la contrazione più marcata negli ultimi dodici mesi.

Spagna - aumentano i prezzi alla produzione in gennaio : Ottima partenza d'anno per i prezzi alla produzione in Spagna che tornano a crescere dopo il rallentamento registrato a fine 2018 . Secondo l' ufficio statistico spagnolo INE , nel mese di gennaio la ...

USA - prezzi alla produzione in ribasso a gennaio : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un calo dello 0,1% nel ...

Indice prezzi produzione e importazione sceso dello 0 - 7% in gennaio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Giappone - a gennaio prezzi alla produzione in calo : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone , principale termometro dell'inflazione. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabbrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di gennaio dopo il -0,...