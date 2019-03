8 marzo | shock a Milano per la t-shirt dei fast food volgare e sessista | Iniziativa

repubblica

(Di venerdì 8 marzo 2019) "Istruzioni per il vero Doggy style, fate contenti i vostri uomini". La maglietta in regalo alle donne nel giorno della loro festa. Sommersa di critiche, la catena di locali Burgez costretta a rimuovere il post con cui promuoveva l'omaggio

