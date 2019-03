huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'8non può mai essere una vuota ricorrenza, in qualunque modo si scelga di celebrare questa giornata. È insopportabile la critica sprezzante - "una scusa per andare a cena con le amiche" - verso tantissime ragazze e donne che magari non partecipano a convegni o manifestazioni eppure stasera escono insieme per rilassarsi, senza obblighi domestici: i figli restassero pure con i papà.Anche per questo semplice motivo non capisco come possa convenire alle donne uno sciopero che mette in forse trasporti e servizi proprio l'8, così molte saranno costrette a trascinarsi dietro bambini stanchi e annoiati ovunque, per giunta a piedi, o non potranno muoversi e andare alle iniziative. Invece tutte dovrebbero poter vivere con agio questa giornata dedicata alla forza delle donne, al loro impegno per ottenere giustizia e libertà, una marcia ...

HuffPostItalia : 8 marzo, sbaglia il Governo, sbaglia chi sciopera - bladerunner26 : 8 marzo, il grande imam del Cairo difende le donne e si schiera contro la poligamia - bladerunner26 : 8 marzo, il grande imam del Cairo difende le donne e si schiera contro la poligamia - Africa Express: notizie dal c… -