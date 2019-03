8 marzo | ridiamo la parola alle donne Precarie | prof e militanti | oggi l’agenda dei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Far scrivere solol’8? La vera rivoluzione sarebbe costringere gli uomini a parlare di noi”. Così ha risposto una nostra collaboratrice e blogger quando le abbiamo parlato dell’idea di pubblicare solo post di firme femminili nella colonna blog de ilfattoquotidiano.it in occasione della giornata internazionale delle. Un appunto giustissimo, una obiezione che molte lettrici troveranno condivisibile: non c’è dubbio che lesiano le prime a volere che gli uomini (soprattutto quelli che occupano posizioni di rilievo nelle istituzioni) si interroghino su certi problemi e affrontino le disparità che ancorarendono difficile il percorso di affermazione femminile in una società poco incline ai cambiamenti. Ma la domanda è: siamo sicure di voler mettere al centro ancora una volta il punto di vista maschile? Non è giusto forse che le...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: 8 marzo, (ri)diamo la parola alle donne. Precarie, prof e militanti: oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro htt… - fattoquotidiano : 8 marzo, (ri)diamo la parola alle donne. Precarie, prof e militanti: oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro - erregi69 : 8 marzo, (ri)diamo la parola alle donne. Precarie, prof e militanti: oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro -