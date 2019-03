8 marzo | quei figli mai nati che precarietà e crisi ci hanno rubato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Qualche giorno fa, il Corriere della Sera ha raccontato la storia di una donna, Claudia Guffanti, che a 38 anni ha partorito l’undicesimoo. Guardando l’articolo con gli occhi di chi ha vissuto, come me, in una sorta di setta religiosa con famiglie di dieci-dodici, educati nell’ideologia più sfrenata e nell’indifferenza verso la loro unicità e i loro bisogni, ho percepito un abisso di lontananza tra me e lei. Ma se guardo l’intervista, invece, con gli occhi della mia generazione, quelle delle nate negli anni Settanta che si stanno avviando alla fine del loro ciclo di fecondità, provo un sentimento che mai avrei pensato di avvertire (e sono sicura di non essere la sola). Una specie di malinconia acuta per le famiglie numerose, un desiderio enorme di avere piùdi quanti ne abbia potuti avere, una tristezza infinita verso tutte quelle giovani ...

