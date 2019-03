8 marzo | perché si festeggia?

Un 8 marzo dedicato alle donne perché non subiscano più alcun abuso : Si presenta nell'ambito del "Progetto Antimafia" del Centro Pio La Torre il progetto "Amorù - Rete Territoriale Antiviolenza" "Femminicidio e differenze di genere nell'affermazione dei diritti di ...

Il 15 marzo è la Giornata Mondiale del sonno : ecco perché i sogni sono importanti per stare bene : Che siano belli o spaventosi, i sogni sono una fonte di molti interrogativi per gli esseri umani. Ma cosa sono i sogni? Definiamo sogni una serie di sequenze di immagini che ci appaiono mentre si dorme e che la nostra mente percepisce come reali. Anche se ad alcuni possono sembrare insignificanti, sono essenziali per il nostro benessere e anche per il nostro cervello. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del sonno, che si celebra il ...

Festa della donna : perché si festeggia l’8 marzo : L’8 marzo 2019 è la Festa della donna, quando e come nasce questa ricorrenza? Negli anni crescono le conquiste dei diritti...

Festa della Donna : perche' e' l'8 marzo Storia e origini : l'8 Marzo è la Festa della Donna: una giornata dedicata a temi importanti che ruotano attorno al mondo femminile tra cui sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e...

Perché le donne scioperano l’8 marzo : Perché si sciopera? Chi ha convocato lo sciopero? Come si partecipa? Tutto quello che c’è da sapere sulla protesta dell’8 marzo. Leggi

Festa delle donne : perché l’8 marzo? : La Festa della donna è una celebrazione molto sentita dalle donne di tutto il mondo che almeno una volta l’anno, si sentono protagoniste indiscusse di un evento. Questa Festa rappresenta per le donne un sentimento di uguaglianza rispetto al mondo al maschile che storicamente ha dominato la scena sociale oscurando il ruolo della donna nel mondo. Quando si parla della Festa della donna si racconta sempre della storia della fabbrica Cotton di ...

Perché l’8 marzo 2019 è la Festa della Donna : significato e tradizioni : Perché l’8 marzo 2019 è la Festa della Donna: significato e tradizioni Da oltre cento anni, in Italia durante la giornata dell’8 marzo le strade si colorano un po’ di giallo e, se state attenti, vi è quasi una sensazione di “freschezza” nell’aria. Questo Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale delle donne, meglio conosciuta come Festa della Donna. Clicca qui, per aforismi e citazioni su questa ...

Il Segreto - trame 3-8 marzo : Isaac si rifiuta di sposare Antolina perché ama Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo svelano che Isaac rivelerà ad Antolina di non voler diventare suo marito, mentre Carmelo scoprirà la verità su Adela. Julieta, invece, troverà una foto di Maria Castaneda a casa di Fernando. Il Segreto, anticipazioni 3-8 marzo: Elsa indaga su ...

E' pessimo il trend meteo dell'Aeronautica sino 17 marzo - il nostro perché : Possiamo commentare, esporre cosa dice la scienza , trarre delle conclusioni, ma non sappiamo cosa accadrà nel futuro realmente. Al momento possiamo dirvi che l'inverno meteorologico terminerà il 28 ...

Perché si festeggia Carnevale il 5 marzo 2019 e significato festa : Perché si festeggia Carnevale il 5 marzo 2019 e significato festa significato del Carnevale in Italia Il Carnevale è una festa pagana che deriva da una lunga e antica tradizione. I festeggiamenti cadono, come ogni anno, esattamente quarantasei giorni prima di Pasqua. La celebrazione precede dunque il periodo Quaresimale che, secondo la tradizione Cattolica, deve essere vissuto con sacralità. Di particolare rilevanza è l’astinenza dal ...