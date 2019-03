8 marzo | per la Festa della Donna | ecco le pittrici più famose dell’antichità

Carla Caiazzo - il compagno le diede fuoco : «Oltre 40 interventi per sorridere a questo 8 marzo» : «Sono un miracolo che cammina. Ero morta, bruciata viva dal mio ex: invece oggi, tre anni dopo l'agguato di quel 1° febbraio 2016 in una strada di Pozzuoli, guardo la mia bambina e...

Persistono i problemi BNL al sito oggi 8 marzo : chiarimenti su soluzioni e tempi di ripristino : Ci sono ancora oggi 8 marzo dei seri problemi BNL al sito che dobbiamo prendere in considerazione, in virtù del fatto che in mattinata l'accesso risulta ancora impossibile come vi ho riportato esattamente 24 ore fa. Anche sui social l'azienda ha deciso di esporsi, pubblicando un post nel quale viene annunciato che il down sia ormai in fase di risoluzione. Nessun dettaglio pubblico sulla natura del malfunzionamento riscontrato già all'alba del 7 ...

8 marzo. Sciopero globale - piazze rosa e cortei contro diritti negati e violenza : Sarà Sciopero in tutto il mondo: bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case" spiegano le attiviste di Non una di Meno che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo è alle 9 ...

'Non una di meno' torna in piazza per l'8 marzo : cortei contro diritti negati e violenza : Il presidente Emmanuel Macron conferirà anche il primo Premio Simone Veil, creato per premiare 'azioni nel mondo in favore dei diritti delle donne'. A Londra tra gli appuntamenti c'è il Women of the ...

Ecco i due regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 8 marzo : oggi è venerdì, 8 marzo 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato qualche anno fa. L'articolo Ecco i due regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 8 marzo proviene da TuttoAndroid.

Sciopero generale 8 marzo - le donne incrociano le braccia : “Più diritti - stop violenze” : Da stamattina, giornata internazionale delle donne, migliaia di lavoratrici stanno partecipando allo Sciopero generale convocato dal Movimento Non Una di Meno.Continua a leggere

8 marzo in piazza : lo sciopero è di tutte le lavoratrici - anche quelle senza diritti : Da qualche anno l’8 marzo ha ritrovato la propria origine politica. Si parla di differenza di classe, razza e genere. Nessuna celebrazione vuota, nessuna festa dai contorni superficiali, salvo per quelle organizzate da istituzioni varie. Quello che ci importa è chiarire che le lotte delle donne hanno assunto più consapevolezza. Le donne sono forza lavoro, spesso sottopagate o pagate in nero, con contratti a scadenza prestampata o ...

Sicilia - 8 marzo macchiato di sangue : massacrata di botte dal fidanzato per un post : 'Non permettere a nessuno di spegnere il suo sorriso'. Per questo post una giovane di 30 anni è stata uccisa dal suo fidanzato. massacrata di botte. Alessandra aveva 28 anni e amava la cucina. Viveva ...

Carla Caiazzo - il compagno le diede fuoco : «Oltre 40 interventi per sorridere a questo 8 marzo» : «Sono un miracolo che cammina. Ero morta, bruciata viva dal mio ex: invece oggi, tre anni dopo l'agguato di quel 1° febbraio 2016 in una strada di Pozzuoli, guardo la mia bambina e...

8 marzo - 10 libri per scoprire 10 storie di donne : L'ultima ragazza, di Nadia MuradOro rosso, di Stefania PrandiIo sono Una, di UnaL'aurora delle trans cattive, di Porpora MarcascianoSe il mondo torna uomo, a cura di Lidia CirilloBecoming - la mia storia, di Michelle ObamaLa straniera, di Claudia DurastantiA. La verità vi prego sull'aborto, di Chiara LalliL'educazione, di Tara Westover#quellavoltache. storie di molestie, AA.VV.Mimose già un po’ secche, pizzata tra ragazze e magari persino ...

8 punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

8 marzo tra scioperi e cortei : Venerdì nero quello che coincide la giornata di oggi, 8 marzo, in occasione della festa della donna. Diverse sigle sindacali, tra cui Usi, Unione Sindacale Italiana,, Cobas, Confederazione dei ...

8 marzo - perché si festeggia? : Tutti la conoscono comunemente come 'la Festa della donna', ma in pochi sanno perché la Giornata internazionale della donna, questo il nome ufficiale della ricorrenza, si festeggi l' 8 marzo di ogni ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...