8 marzo | Nazionale Usa donne fa causa alla Federcalcio | discriminazione

8 marzo - giorno internazionale della donna : L'innovazione richiede che siano le donne a poter progettare, si sottolinea alle Nazioni Unite : dal momento che le ragazze sono ancora fortemente sotto-rappresentate in campi come la scienza, la ...

8 marzo - Giornata internazionale : sciopero globale per i diritti : E' un 8 Marzo di lotta per reclamare diritti, " uno sciopero generale femminista " per quello che vede le tante piazze italiane, ma anche in altri 60 paesi, colorarsi di rosa. Nel giorno della vigilia ...

8 marzo - Giornata Internazionale della donna : come il nome “donna” ha vinto su “femmina” : Il termine "donna" lo diamo per scontato, e nemmeno l'8 marzo ci riflettiamo molto sopra. Ma in origine ha un significato alto e forte, e il modo poetico in cui ha vinto sulle alternative dell'italiano medievale ha molto da raccontarci, ha molto con cui ispirarci, specie oggi. Vediamolo inseme.Continua a leggere

8 marzo - la poesia “A tutte le donne” di Alda Merini per la Giornata Internazionale della donna : Per l'8 marzo e per la Giornata Internazionale della donna vi proponiamo una delle poesie più belle scritte da Alda Merini. Si intitola "A tutte le donne" ed è il racconto in versi della condizione femminile che la poetessa dei navigli scrisse sotto l'assedio di un mondo maschile ostile, sempre in bilico tra l'essere un "granello di colpa" e la madre di tutto. Per l'8 marzo e la Giornata Internazionale della donna, la poesia integrale di Alda ...

Padova - 21 marzo XXIV Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno. Per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie. : ... « Saremo a Padova il 21 marzo per ribadire ancora una volta che è importante partecipare ad un meccanismo collettivo di controllo da parte di tutta la stampa ma la politica deve stare sempre un ...

Giornata internazionale della donna Che sia una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...

Lo sciopero generale e nazionale di domani - venerdì 8 marzo : Riguarderà i mezzi di trasporto, le scuole, le strutture sanitarie e non solo, e durerà l'intera giornata

8 marzo - Radio3 dedica la Giornata Internazionale delle Donne a Shirley Jackson : Per l'8 marzo Radio3 dedica una serata aperta al pubblico alla scrittrice Shirley Jackson. L'autrice di "Hill house", raccontata da Loredana Lipperini, Annalena Benini e Simona Vinci, morì a soli 48 anni e per tutta la vita visse in equilibrio tra la sua passione per la scrittura e la cura della famiglia.Continua a leggere

