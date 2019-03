8 marzo | Milano | in centinaia al corteo

8 marzo - shock a Milano per la t-shirt dei fast food volgare e sessista : "Iniziativa allucinante" : "Istruzioni per il vero Doggy style, fate contenti i vostri uomini". La maglietta in regalo alle donne nel giorno della loro festa. Sommersa di critiche, la catena di locali Burgez costretta a rimuovere il post con cui promuoveva l'omaggio

8 marzo - da Milano a Napoli : sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...

8 marzo - le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO : 8 marzo, le manifestazioni di Milano e Torino. FOTO Donne e uomini scendono in piazza in diverse città italiane per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. Le manifestazioni coincidono con lo sciopero di diversi settori lavorativi, in una giornata di mobilitazione ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 8-10 marzo : Spettacoli venerdì 8 marzo ore 20.30, sabato 9 ore 19.30, domenica 10 ore 16. Biglietti da 32 a 40 euro Cuore di cane, Foto: invitoateatro.mi.it,

Sciopero generale 8 marzo : disagi nei trasporti a Milano - Roma e Napoli. FOTO : Sciopero generale 8 marzo: disagi nei trasporti a Milano, Roma e Napoli. FOTO Giornata di agitazione in tutta Italia per la protesta indetta in concomitanza con la Festa della donna . Nel capoluogo lombardo chiuse le metro M2 e M5, diversi rallentamenti nella Capitale e a Napoli molti mezzi fermi. GLI AGGIORNAMENTI ...

Sciopero 8 marzo 2019 - oggi treni a rischio. Da Roma a Milano : orari e info utili : Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la Festa internazionale della donna : lo Sciopero dell' 8 marzo rischia di creare seri disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle ...

Stramilano torna domenica 24 marzo : 5 - 10 o 21 chilometri - ce n'è per tutti i gusti. Madrina Federica Fontana : E' una grande emozione perché l'edizione 2019 sarà la mia prima edizione della Stramilano da Assessore di Regione Lombardia - ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore regionale a Sport e Giovani -...

Sciopero 8 marzo - rischio disagi a Roma e Milano : orari e fasce di garanzia : Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia. PREVISTI disagi A Milano Venerdì 8 marzo è previsto uno Sciopero generale nazionale indetto da diverse ...

Fondazione Cariplo - 12 marzo a Milano evento su lavoro e categorie fragili : Milano, 6 mar. (Labitalia) - Il tema del lavoro per le categorie fragili è al centro dell'appunta[...]

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...

Manuel Agnelli ha aperto Germi - uno spazio culturale nel cuore di Milano - Ghemon tra gli ospiti di marzo : Prendendo il nome dallo storico album dei suoi Afterhours, Manuel Agnelli ha aperto "Germi", un centro culturale nel cuore di Milano nel quale sono già programmati numerosi eventi. La definizione che il cantautore preferisce, però, è quella di un "luogo di contaminazione" con l'arte e il dialogo espressivo al centro di tutto. L'inaugurazione è fissata per il 6 marzo alle 18 in via Cicco Simonetta 14/A, indirizzo dove sorge il nuovo spazio ...

Cartoomics 2019 - a Milano dall'8 al 10 marzo : dall'8 al 10 marzo, a Milano, presso il polo fieristico di Rho, torna Cartoomics, la fiera dedicata a cultura pop, fumetto, gaming ed entertainment. Tra gli appuntamenti più importanti del settore in Italia (96mila sono i visitatori totalizzati lo scorso anno), è in costante crescita e in questa edizione si arricchisce di un evento particolare: la fiera sarà anticipata dal 1° convegno nazionale editori, autori comics & graphic ...

Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano dal 5 al 9 marzo : info biglietti - scaletta e ingressi : Finalmente al via i Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano, quelli che l'artista romano ha concepito per il supporto dell'album che ha appena rilasciato e che porterà in giro per il mondo fino alla fine del 2019. La tournée si è aperta con la data zero di Mantova per continuare con le anteprime europee. La prima data ufficiale italiana è stata quella del 2 marzo al Pala Alpitour di Torino, nella quale ha portato i grandi successi di ...

Alan Ford compie 50 anni : ospite d'onore di Cartoomics dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano Rho : Il cinquantenne Alan Ford sarà l'ospite d'onore nella sezione Comics di Cartoomics che si terrà dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano Rho. A 'rappresentarlo' Max Bunker, nom de plume del milanese Luciano ...