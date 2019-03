8 marzo | le donne che hanno fatto la storia delle 4 ruote

Buon 8 marzo alle donne di Taranto - vittime di violenza da inquinamento : Lottano come leonesse per difendere i loro figli. Lottano contro i giganti, i potenti, l’economia, il mercato, la politica. Lottano da sole, nell’indifferenza dello Stato. Da giorni sono sul piede di guerra. Hanno paura per la salute e la vita dei loro figli. Questa mattina erano in presidio davanti al Palazzo di Città insieme ai bambini del quartiere Tamburi che non possono andare a scuola perché il sindaco le ha chiuse con un’ordinanza urgente ...

Ospedale di Caserta - l'8 marzo è dedicato al cuore delle donne. Convegno e visite gratuite : Domani , a partire dalle ore 15.30, presso l'aula magna dell'Ospedale ci sarà un incontro aperto al pubblico dal titolo 'Il cuore delle donne tra scienza ed arte', porteranno i loro saluti di ...

8 marzo : cortei in Turchia - 'stop violenze su donne' : ISTANBUL - Numerose manifestazioni sono previste oggi in Turchia per la Giornata internazionale della Donna. I dimostranti scenderanno in piazza in decine di centri con vari slogan, tra cui quello "...

8 marzo su PS4 - Sony festeggia le donne con un bellissimo tema in regalo : Oggi è l’8 marzo e si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Anche su PS4! Per la festa dedicata a tutte le nostre amatissime donne, anche Sony ha infatti deciso di non restare a guardare, ma anzi di omaggiare le videogiocatrici e più in generale una giornata che ha prima di tutto un'enorme valenza storica - purtroppo troppo spesso messa da parte in cambio di facili romanticismi. Il colosso giapponese del gaming regala quindi alla sua ...

8 marzo - Mattarella : condizione donne attesta civiltà di un Paese : Milano, 8 mar., askanews, - "La condizione femminile è uno di quegli elementi che attestano il grado di civiltà di un Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ...

'Buon 8 marzo a tutte le donne' - la riflessione di Patrizia Calza : Hilton Humanitarian Prize', devolvendo un milione di dollari in favore dell'Hospice,la Saunders commentò: 'Questo premio riconosce come la scienza e l'umanità debbano procedere insieme e questo è ciò ...

8 marzo - Mattarella : 'Basta assistere inerti alla violenza sulle donne' : Superare gli squilibri e le condizioni di sfruttamento, liberare la società da barriere e pregiudizi, fermare le violenze sulle donne sono le premesse per progettare insieme un mondo più giusto di ...

8 marzo - sciopero per i diritti delle donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...

8 marzo : donne - incidete sul mondo! - : Finanza & Dintorni In questo excursus storico, quello che per me resta il grande scoglio quando si parla di esclusione delle donne dalle stanze del potere. Con qualche consiglio di lettura. Auguri a ...

8 marzo - Salvini : 'Non bastano mimose - leggi per le tutela delle donne' : "I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà , entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia di donne che sono in ...

L’8 marzo amaro delle detenute italiane : "In carcere noi donne siamo abbandonate a noi stesse" : Daniela ha 36 anni e i capelli rossi come il sipario del suo amato teatro. Una passione scoperta dietro le sbarre, tra gennaio e novembre 2017, quando ha capito che su quel piccolo palco improvvisato del carcere romano di Rebibbia poteva "essere di nuovo una donna libera". Ora la sua libertà ha tanti nomi. Si chiama Sara, Alessandra e Lisa, rispettivamente 10, 12 e 13 anni. Le cresce con l'amore di chi ha rischiato di perderle, ...

Otto marzo : Zervino - Umofc - - 'le donne portatrici di speranza' per curare le piaghe aperte del mondo : ... famiglie senza tetto, senza terra, senza istruzione, senza cibo e senza lavoro, quando la scienza e la tecnologia applicate ad un'ecologia integrale ci permetterebbero di vivere fraternamente e di ...

8 marzo - Mattarella : “Non possiamo assistere inerti alla violenza su donne. Sono vittime di mentalità di possesso” : “Non possiamo continuare ad assistere inerti alla violenza nelle case e nelle strade. Ancora ieri, nel nostro Paese, Sono state assassinate due donne – Alessandra e Fortuna – vittime di una violenza prodotta da distorte e criminali mentalità di possesso e dominio”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dal Quirinale in occasione dell’8 marzo, è voluto partire proprio dalla violenza subita dal genere ...

8 marzo - Salvini : “Ddl Pillon è solo l’inizio - troppe donne usano i minori come ricatto” : Matteo Salvini in Senato, in occasione dell'8 marzo, parla in conferenza stampa in Senato del Ddl Pillon: "È solo un punto di partenza, ma il diritto di famiglia va riformato. Bisogna lavorare sulla parità di diritti di ex moglie, ex mariti, figli, che non diventano ex, e nonni. Troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti".Continua a leggere