motorinolimits

(Di venerdì 8 marzo 2019) In occasione della Festa della donna, durante l’incontro tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena l’omaggio dial mondo. Durante la giornata verranno allestiti allo stadio due set fotografici in modo che tutte le donne sostenitrici possanore il loroe registrare un breve messaggio video, descrivendosi in … L'articolo 8ildelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

d0minius : RT @BarbaraPremoli: 8 marzo: Jeep mostra il volto del tifo femminile - BarbaraPremoli : 8 marzo: Jeep mostra il volto del tifo femminile - MotoriNoLimits : 8 marzo: Jeep mostra il volto del tifo femminile -