8 Marzo in rosso | l' altra faccia della Festa della donna tra violenza e differenze di

Chicago PD 6 - Chicago Med 4 e Chicago Fire 7 insieme l’1 Marzo per #OneChicago su Mediaset : le anticipazioni sul crossover : Dick Wolf lo ha annunciato come uno dei crossover più importanti della #OneChicago e questa sera ne avrà prova anche il pubblico italiano con la messa in onda di Chicago PD 6, Chicago Med 4 e Chicago Fire 7, tutti al loro secondo episodio. Certo la programmazione Mediaset non è delle migliori visto che Chicago Fire 7 ha preso il via la scorsa settimana e questa sera tornerà con il secondo episodio mentre le altre debutteranno con il crossover e ...