8 marzo | Google dà la parola alle donne del mondo

Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2019 per i suoi Pixel : Google ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di marzo 2019 per Pixel , Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL e Pixel C.

Google prevede di annunciare l’hardware Yeti all’evento GDC del 19 marzo : Martedì Google ha annunciato un misterioso keynote alla Game Developers Conference che si terrà a San Francisco il 19 marzo . Dopo le voci di un anno fa, ora possiamo confermare che il colosso di Mountain View prevede di annunciare il mese prossimo l'hardware che supporterà il servizio di gioco in streaming basato sulla tecnologia Google Project Stream, in beta test da qualche mese con Assassin’s Creed Odyssey e terminato lo scorso ...

Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS : Con un banner in evidenza su fit.Google.com Google ha rivelato al mondo la sua decisione di chiudere il client desktop di Google Fit il 19 marzo, per concentrare gli sforzi sull'aggiunta di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza di Google Fit per i dispositivi mobili e gli indossabili Android.