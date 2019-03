8 marzo | giorno internazionale della donna

Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2019 : Sessione negativa per Wall Street , con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, perde terreno il Nasdaq 100 , che si ferma a 7.026,88 punti, ritracciando dell'1,20%. In ...

L'oroscopo del giorno 8 marzo : ... La Luna si trova in quinconce, ma il pessimismo dettato da questo transito passerà se dedicherete spazio alla lettura, allo sport, agli svaghi. Buona festa della donna alle Scorpioncine! Sagittario ...

Oroscopo del giorno 9 marzo - seconda sestina : ottimo sabato per Sagittario e Scorpione : L'Oroscopo del giorno 9 marzo 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo sabato d'inizio weekend. Dunque in primo piano le previsioni sul sesto giorno della corrente settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Focus dunque sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i fortunati del momento, come da titolo, Sagittario, Scorpione e Pesci. Riguardo coloro con previste ...

Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2019 : Il l istino USA archivia la seduta poco sotto la parità , con il Dow Jones che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il Nasdaq 100 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.112,47 ...

L'oroscopo dell'8 marzo con frase del giorno : Sagittario appagato - Ariete fortunato : L'oroscopo di venerdì lancia un focus sulla fortuna e le sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale. In occasione della festa della donna le previsioni astrali dell'8 marzo includeranno anche una frase dedicata alle donne. Oroscopo dell'8 marzo su amore e fortuna Ariete: vi sentirete molto ottimisti e vivaci, pronti a vivere una giornata intensa con buoni propositi. Il trigono che si forma con la Luna nel vostro segno (insieme a Giove nel ...

Buongiorno dalla Borsa 6 marzo 2019 : Sostanzialmente stabile Wall Street , che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.806,63 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il ...

Oroscopo del giorno 7 marzo : giovedì perfetto per Scorpione e Bilancia - Pesci ko : L'Oroscopo del giorno giovedì 7 marzo riparte con il mettere in chiaro come potrebbe presentarsi questo nuovo giovedì. Come da solita prassi ormai collaudata, anche oggi a tenere alta la curiosità di voi lettori sarà l'Astrologia, in questo frangente catalizzata ai soli segni compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Curiosi di conoscere il grado di positività attribuito dall'Astrologia al vostro segno? Allora, diciamo subito che ad avere una ...

Oroscopo del giorno 8 marzo : ottimo venerdì per Pesci - attenzioni per Cancro : Arriva l'Oroscopo dell'8 marzo 2019, giorno dedicato alla festa delle donne. Questo venerdì si tinge di rosa, infatti, gli astri parlano d'amore ma anche di lavoro e impegni tra casa e famiglia. La donna di oggi è una donna forte, determinata e soprattutto piena di faccende, qualunque esse siano. Per commemorarla si usa donare una mimosa che è una usanza tutta italiana. Il fiore rappresenta tolleranza, vicinanza e 'lotta unita', infatti, la ...

Buongiorno dalla Borsa 5 marzo 2019 : Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,79%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100 , che chiude la giornata a 7.150,83 punti. In ...

Luke Perry e Keith Flint : il 4 marzo - d'ora in poi - sarà il giorno in cui sono morti gli anni 90 : Può un decennio morire in un giorno? Possono gli anni Novanta bruciare in mezzo secondo come se fossero celluloide, la celluloide che in Nuovo Cinema Paradiso prendeva fuoco rendendo cieco Philippe ...

Oroscopo del giorno 6 marzo : mercoledì al 'top' per Bilancia - bene Capricorno : L'Oroscopo del giorno, 6 marzo, mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente arrivo del nuovo mercoledì. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso, ad essere favoriti ...

Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2019 : Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,76%. Sale il Nikkei 225 ,...

8 marzo : Bongiorno - Codice rosso nel 2019 : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Entro l'anno sarà pronto il 'Codice rosso', un pacchetto di provvedimenti per assicurare un rapido accesso alla giustizia - entro 72 ore - alle donne che denunciano violenza di ...

Oroscopo del giorno 5 marzo - Luna nel 12° simbolo dello zodiaco : Sagittario tra i favoriti : L'Oroscopo del giorno 5 marzo 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione della Luna in Pesci. In analisi il prossimo martedì, tassativamente impostato sui sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Bene, senza aspettare oltre iniziamo subito a svelare i simboli astrali fortunati e, di ...