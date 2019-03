8 marzo | festa della Donna | oggi cioccolatini e parole dolci | da domani di nuovo offese e

Festa della donna - oggi 8 marzo 2019/ Frasi d'auguri e quattro libri da regalare : oggi, 8 marzo 2019, si celebra in tutto il mondo la Festa della donna: se voleste fare un regalo speciale, pensate ad un libro a tema femminile

Festa della Donna - 8 marzo mai così caldo sull’Italia. Clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

La Festa dell'8 marzo : donne - lavoro e il 'mistero' del Gender Pay Gap : Spettacoli, convegni, dibattiti, musei gratis, concerti ma anche screening gratuiti previsti per la giornata di oggi, 8 marzo : un pacchetto molto ricco, da Nord a Sud d'Italia, per celebrare una ...

8 marzo : per la Festa della Donna - ecco le pittrici più famose dell’antichità : Il legame che lega la femminilità all'arte è molto più antico di quello che pensiamo. Non furono solo muse ispiratrici per gli uomini: le donne ricoprivano, soprattutto nell'antichità greca, un ruolo di primissimo piano nelle arti pittoriche. Molte di loro sono divenute famosissime, mentre altre esistono solo nelle leggende: come Corinzia, la Donna che "inventò" la pittura.Continua a leggere

Giornata internazionale della donna Che sia una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

8 punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

Festa delle donne : all'origine dell'8 marzo tra femminismo e diritti violati : I movimenti femministi hanno indetto per l'8 marzo 2019 uno sciopero generale in oltre 100 Paesi nel mondo . E l' Italia non fa eccezione: per il terzo anno consecutivo Non una di meno , una rete ...

8 marzo 2019 : festa della donna - post e aforismi Facebook : 8 marzo 2019: festa della donna, post e aforismi Facebook Come tutti sappiamo, l‘8 marzo 2019 si celebra la festa della donna. Negli anni passati questa data è stata collegata ad un tragico incendio nel 1908. In realtà da tempo è stata smentita questa storia e ed al momento non si conoscono le motivazioni legate a questa data. La festa della donna ha lo scopo di ricordare la conquista dei diritti politici, sociali ed economici delle ...

Festa della donna : 10 canzoni per celebrare l'8 marzo : La canzone Woman è quasi una versione rovesciata di It's a man's, man's word di James Brown : "Questo è un mondo di donne/ Questo è il mio mondo/ Questo è un mondo di donne/ per questa ragazza degli ...

Festa della donna 2019 - frasi di auguri per l'8 marzo - famose e originali - : ... ti rende grande! - Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna! - donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero - Che ...

8 marzo - Festa delle Donne : “Italiane le più generose d’Europa nei trapianti da viventi” : Madri, mogli, sorelle e fidanzate: in Italia le Donne che donano i propri organi per un trapianto da vivente sono il doppio degli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni in vita, resa nota alla vigilia dell’8 Marzo. I numeri parlano chiaro. Dal 2001 al 2017 sono state 3.487 le persone che hanno scelto di donare un rene o una porzione del fegato: 2.322 Donne (il ...

8 marzo - Festa delle Donne : “Il cervello femminile spesso batte quello maschile sul lavoro” : “Sul lavoro il cervello femminile batte quello maschile”. A dirlo, in vista dell’8 Marzo, è Lorenzo Dornetti, specialista di neurovendita. “Studi scientifici – spiega – hanno dimostrato che gruppi misti composti da uomini e Donne, indipendentemente dal sesso del loro capo, hanno migliori prestazioni rispetto a team composti da sole Donne o soli uomini. Questo dato conferma indirettamente che ci sono differenze ...