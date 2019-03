8 marzo | dal ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana | le minacce ai diritti delle donne

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica idei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri aggressori. Non è tornato il Medioevo in Italia per le, non ancora. Ma ci sono politici, cittadini, militanti della società civile, che lavorano per contrastare alcuneconquiste fatte dallenegli ultimi decenni. Non è una guerra sotterranea e silenziosa, ma una crociata alla luce del sole. Ci provano con le parole e con leggi. Ma pure con le mozioni dei consigli comunali e regionali. Verona è stata la pioniera approvando un atto in ...

AccademiaCrusca : Il 7 marzo 1785 nasceva #AlessandroManzoni. Oggi riproponiamo una scheda, firmata dal professor Francesco Sabatini,… - CristinaDAvena : #7marzo Oggi conferenza stampa per la nuova serie #101dalmatianstreet in onda su Disney Channel dal 18 marzo! Non v… - Mov5Stelle : Il 9 e 10 marzo ci troveremo tutti a Milano per un nuovo grande villaggio #Rousseau. Sharing sarà presente con un i… -