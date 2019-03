7 minuti | trama | cast e curiosità del film di Michele Placido con Ambra Angiolini

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai3 dalle 21.15 – in occasione della Festa della Donna – va in onda 7del 2016 diretto dacon und’eccezione.: il trailer: laL’incertezza del futuro appesa a 7. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire all’incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia. I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno ...

