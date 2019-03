1 minuto in Borsa 8 marzo 2019

1 minuto in Borsa 7 marzo 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto vendite al dettaglio , +1,...

1 minuto in Borsa 6 marzo 2019 : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari . Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Fiat Chrysler ,...

1 minuto in Borsa 5 marzo 2019 : Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore ...

1 minuto in Borsa 28 febbraio 2019 : Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Si distinguono a Piazza Affari il settore bancario , +1,85%,. Nel listino, ...

1 minuto in Borsa 27 febbraio 2019 : Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di ...

1 minuto in Borsa 26 febbraio 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico , +0,48%,. In fondo ...

1 minuto in Borsa 25 febbraio 2019 : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banco BPM , che vanta un incisivo ...

1 minuto in Borsa 22 febbraio 2019 : Si attende mercoledì dall'Unione Europea la diffusione della Fiducia consumatori e della Fiducia economia. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 ...

1 minuto in Borsa 21 febbraio 2019 : Poco mossa la Borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. In buona evidenza a Milano il comparto alimentare , +0,85%,. Tra i più negativi della lista ...

1 minuto in Borsa 20 febbraio 2019 : Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente . Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus , +3,...

1 minuto in Borsa 18 febbraio 2019 : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Telecom Italia , che mostra un rialzo del 3,...

1 minuto in Borsa 15 febbraio 2019 : Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia . Andamento positivo anche per Piazza Affari. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Telecom Italia , che mostra ...

1 minuto in Borsa 14 febbraio 2019 : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento , +2,73%,. In fondo alla ...

1 minuto in Borsa 13 febbraio 2019 : Brilla Piazza Affari , al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della seduta precedente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Recordati , con un forte ...