Zingaretti rompe con Calenda

Tav - Zingaretti : 'Criminale interrompere i bandi - il governo gioca con i programmi come alle figurine' - Sky TG24 - : Il neo segretario del Pd ha parlato al termine di un incontro con il presidente del Piemonte Chiamparino: "La Tav è un simbolo. L'Italia deve ripartire". Domani vertice di governo sul tema. Intanto, ...

Zingaretti : criminale interrompere i bandi per la Tav. Di maio : ora convergenza sul salario minimo : Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti , il giorno dopo il trionfo alle primarie è andato a Torino a fare visita al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per...

Tav - Zingaretti : 'Criminale interrompere i bandi - il governo gioca con i programmi come alle figurine' - Sky TG24 - : Il neo segretario del Pd ha parlato al termine di un incontro con il presidente del Piemonte Chiamparino: "La Tav è un simbolo. L'Italia deve ripartire". Domani vertice di governo sul tema. Intanto, ...

Zingaretti : criminale interrompere i bandi per la Tav. Di maio : ora convergenza sul salario minimo : Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti , il giorno dopo il trionfo alle primarie è andato a Torino a fare visita al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per...

Tav - Zingaretti : 'Criminale interrompere i bandi - il governo gioca con i programmi come alle figurine' - Sky TG24 - : Il neo segretario del Pd ha parlato al termine di un incontro con il presidente del Piemonte Chiamparino: "La Tav è un simbolo. L'Italia deve ripartire". Intanto, il ministro del Lavoro lo "invita" a ...

Tav - Zingaretti : criminale interrompere i bandi : « È un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro, perché per nascondere una divergenza politica ogni settimana se ne ascolta una. E, intanto, il cantiere ...