Voto di scambio | la Camera approva con 280 sì Fdi vota con M5s e Lega Contrari Pd e

Voto scambio : ok Camera - ora va a Senato : 15.30 Approvata alla Camera la proposta di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento proposto dal Senatore pentastellato Giarrusso e approvato al Senato il 24 ottobre scorso, ha ottenuto 280 voti a favore, 135 contrari e 10 astensioni. A favore hanno votato M5S, Lega e FdI. Contrari invece Pd,Forza Italia, Gruppo misto noi con l'Italia, Leu si è astenuta. La proposta di legge tornerà al Senato per la terza lettura.

Voto di scambio - Delmastro Delle Vedove (FdI) : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco - vi va bene?” : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco, a voi va bene?”. La domanda, retorica, è del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, intervenuto alla Camera dove è in esame la proposta di legge che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso. Per Delmastro Delle Vedove il provvedimento andrebbe esteso ai casi in cui ci sono persone non appartenenti alla criminalità organizzata che promettono voti ...

Renzi : “I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il Voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Voto di scambio - Forza Italia all'attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...

Voto di scambio - Forza Italia all’attacco della legge : “Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera” : Qualcuno dice di essere pronto a “chiudere la segreteria politica“. Qualcun altro profettizza: “Così si svuoteranno i comuni“. Di più: “Si rischia di trasferire il Parlamento dentro a una galera“. Tutti o quasi sono d’accordo: se davvero passasse questa riforma “si smetterebbe di fare campagna elettorale“. “Come si fa a sapere che uno è mafioso se non ce l’ha scritto in ...

Voto di scambio - il deputato di FdI : “Stringere la mano a uno dell’Anonima sequestri? Provate voi a non farlo…” : “Se siete in un bar di Orgosolo (in provincia di Nuoro, ndr) Provate a non stringere la mano a uno dell’Anonima sequestri. Gli rifiutate il saluto? Perché non ci Provate a farlo?”. A dirlo, alla Camera, dove è in corso la discussione generale sulla riforma che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso, il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda. L'articolo Voto di scambio, il deputato di FdI: “Stringere ...

Voto di scambio - Fatuzzo (FI) : ‘Rischio di fare Parlamento in galera’. Palazzotto (LeU) : ‘Riforma seria - voi in malafede’ : Alla Camera è iniziata la discussione generale sulla proposta di legge che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso. I deputati di Forza Italia sono intervenuti per dire, sostanzialmente, che è impossibile capire se una persona, incontrata in campagna elettorale, sia un mafioso “perché non ce l’ha scritto in faccia”. E Carlo Fatuzzo, leader del Partito Pensionati, ha tratto le conclusioni. Con una riforma così (cioè di ...

Blitz contro mafia e Voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : 25 persone arrestate, tra cui l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore di Trapani Ivana Inferrera. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

Eraclea - i consiglieri comunali non si dimettono : solidarietà al sindaco arrestato per Voto di scambio : L’arresto del sindaco di Eraclea per collusioni con le cosche locali della camorra sta diventando uno sconcertante caso di solidarietà e simpatie nei confronti dell’amministratre. L’avvocato Mirco Mestre è finito in carcere con l’accusa di voto di scambio: secondo gli inquirenti ha sollecitato e poi accettato da Luciano Donadio, indicato come il dirigente del gruppo criminale, per il tramite di Emanuele Zamuner, “la ...

Eraclea - il corteo antimafia è un flop e i cittadini raccolgono firme a sostegno del sindaco arrestato per Voto di scambio : Mentre la manifestazione antimafia si trasforma in un quasi flop, centinaia di cittadini sottoscrivono una petizione di solidarietà a favore del sindaco di Eraclea, l’avvocato Mirco Mestre, arrestato per voto di scambio. Un’accusa che si intreccia con il blitz anticamorra che ha portato in carcere una cinquantina di persone, nell’inchiesta più vasta condotta a Nord Est sulle infiltrazioni nel tessuto economico, sociale e ...