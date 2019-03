Volley | si scatena l’asta per Paola Egonu! Conegliano favorita | Monza potrebbe offrire 2

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio scatenata in Ungheria - demolito il Bekescsaba e finale a un passo : Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente ...

Volley - i migliori italiani della 22^ giornata di Superlega. Zaytsev rinato - Juantorena scatenato - Vettori ruggisce : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono maggiormente messi in luce in questo fine settimana. IVAN Zaytsev. Lo Zar rinasce dopo un periodo complicato, le cinque sconfitte consecutive di Modena avevano messo in difficoltà lo spogliatoio ma ci pensa l’opposto a trascinare i Canarini verso il successo contro Vibo Valentia: 26 punti, 57% in ...

Volley - SuperLega 2019 : 22^ giornata - Perugia vola a +3 su Trento. Civitanova e Modena vincono - Milano scatenata : vincono tutte le big nel pomeriggio riservato alla 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano a squadre. Perugia si conferma al comando con tre punti di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Padova, i Block Devils hanno espugnato Monza per 3-0 con relativa facilità e proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica grazie alle prestazioni da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e dello ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova espugna Modena - Lube scatenata ai quarti di finale. Canarini quasi eliminati : Civitanova batte Modena per 3-1 (25-27; 28-26; 25-23; 25-21) e il risultato del derby italiano ha un significato ben preciso per quanto riguarda la Champions League 2019 di Volley maschile: i Cucinieri, già certi del primo posto nella Pool B e della qualificazione ai quarti di finale, saranno anche testa di serie nel sorteggio del primo turno a eliminazione diretta mentre i Canarini sono praticamente eliminati dalla massima competizione ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia Volley 2019 in DIRETTA : 0-2 - Lube scatenata! Block Devils imballati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...