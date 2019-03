Volley | Paola Egonu vicinissima a Conegliano | l’opposto ha firmato un biennale con le

Volley - si scatena l’asta per Paola Egonu! Conegliano favorita - Monza potrebbe offrire 2 milioni! : Mentre la stagione del Volley femminile comincia ad entrare nel vivo, voci di mercato sempre più insistenti rendono impossibile non cominciare a proiettarsi verso il prossimo campionato. L’oggetto del contendere è il futuro Paola Egonu, autentica fuoriclasse della Nazionale italiana e assoluta protagonista dell’ultima rassegna iridata, nella quale la 20enne nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana ha trascinata le ...

Volley - Paola Egonu e il suo Dream Team : “Il mio sestetto ideale con Lo Bianco e Sylla” : Paola Egonu sta disputando una fantastica stagione con la maglia di Novara, ha vinto la Coppa Italia e si trova al comando delle classifiche di Serie A1 e di Champions League. L’opposto della nostra Nazionale, miglior realizzatrice degli ultimi Mondiali in cui ha conquistato la medaglia d’argento, è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte il VakifBank Istanbul, Conegliano, Scandicci, Monza e la sua attuale squadra ma ci ...

Volley femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Paola Egonu e Miriam Sylla - duello stellare. Letizia Camera decisiva : Lo spettacolo della Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di Volley femminile non ha deluso le aspettative. Dopo due semiFinali a senso unico, la sfida per la vittoria tra Novara e Conegliano, terminata con il successo delle piemontesi per il secondo anno consecutivo, ha espresso quanto di meglio il campionato italiano possa offrire a livello mondiale. Una serie di duelli appassionanti hanno poi coinvolto direttamente le giocatrici azzurre, ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara è la prima finalista! Paola Egonu e Michelle Bartsch schiantano Busto Arsizio : Netto successo di Novara nella prima semifinale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Le ragazze allenate da Massimo Barbolini liquidano Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-19) e conquistano l’accesso alla finale di domani aspettando l’esito della sfida tra Scandicci e Conegliano per conoscere il nome della propria avversaria. Risultato dell’incontro mai in discussione per le Campionesse d’Italia e ...

Volley - dove giocherà Paola Egonu? Asta di mercato sul fenomeno azzurro : 5 proposte sul tavolo - resterà in Italia? : dove giocherà Paola Egonu nella prossima stagione? Questo è uno dei quesiti di maggior rilievo nel mondo della pallavolo, l’opposto della Nazionale è infatti in scadenza di contratto con Novara e gli intrecci di mercato sono molteplici: sembra essersi scatenata una vera e propria Asta per una delle giocatrici più forti in circolazione, esplosa definitivamente durante gli ultimi Mondiali conclusi con la medaglia d’argento. Proprio ...