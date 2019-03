Vitalizi | Miccichè | “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia come ha fatto Fico alla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche inil taglio deivarato dal Movimento 5 stelleCamera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionalena, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Nona tagliare idei deputati regionalihaCamera”, dice Micciché.Il presidente del Parlamentono arriva a sfidare i deputati che vorrebbero portare il taglio anche sull’isola. “Se l’Ars ritiene di fare così mi sfiduci“, dice il viceré di Silvio Berlusconi in. Che lascia solo un piccolo spiraglio aperto: “invecea studiare un diverso sistema di tagli, tenendo conto delle tante persone perbene che hanno dato il meglio di se stessi a questa regione. A loro sarebbero andati, con il ...

