Video PSG-Manchester United | 1-3 | | highlights e gol della partita | Champions League

Video papera Buffon/ Gaffe di Gigi in Psg-Man Utd che spiana la strada a Lukaku : Il Video della papera di Gigi Buffon in Psg-Manchester United fa il giro del web e come sempre quando sbaglia un grande suscita scalpore.

PSG-Manchester United : Lingard impazzisce di gioia sul gol che vale i quarti per i Red Devils [Video] : PSG-Manchester United, Lingard non è stato della gara a causa di un infortunio ma da casa ha spinto eccome i compagni PSG-Manchester United, una gara storica per i Red Devils. La squadra di Solskjaer ha espugnato Parigi col punteggio di 3-1, guadagnando il passaggio ai quarti di finale in maniera rocambolesca dopo lo 0-2 casalingo dell’andata. Il gol decisivo è arrivato dal dischetto, un rigore trasformato da Rashford. Sul web sta ...

Highlights Champions League : Psg-Manchester United 1-3. Video Gol e tabellino : Psg-Manchester United – Si è concluso in questi istanti la seconda partita della doppia sfida tra Psg e Manchester United, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i Red Devils battendo in casa i parigini. I gol che hanno deciso la partita sono stati […] L'articolo Highlights Champions League: Psg-Manchester United 1-3. Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

Video Manchester United-PSG 0-2 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Kimpembé e Mbappé piegano i Red Devils : Il PSG espugna l’Old Trafford vincendo per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Kimpembé al 53′ e di Mbappé al 60′. Una gara nella quale uno dei più attesi Paul Pogba, dopo aver deliziato la platea, ha terminato anzitempo il proprio incontro per via dell’espulsione, emblema di una serata negativa per i Red ...

Dani Alves spaventa a morte i compagni del PSG - lo scherzo prima dell’allenamento [Video] : Dani Alves spaventa a morte i compagni nascondendosi in dei bidoni prima dell’allenamento: il divertente scherzo del terzino destro brasiliano Dani Alves non perde mai la sua voglia di divertirsi e divertire. Durante l’allenamento del PSG, prima dell’incontro contro il Rennes, il terzino destro si è nascosto dentro dei bidoni adiacenti al campo. Il brasiliano, vedendo i compagni passare di lì, si è catapultato fuori ...