Viavai a Palazzo Chigi Giuseppe Conte nella war room della Tav

(Di giovedì 7 marzo 2019)è la warTav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, perè una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha varcato la porta di. Per adesso è dato sapere che i due si sono incrociati in cortile mentre il presidente del Consiglio si recava alla Camera, mentre il rappresentante francese incontrava il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, l'ambasciatore Pietro Benassi. Dalla Francia e dall'Europa cresce il pressing su Roma. I francesi ribadiscono che l'Ue sarebbe disposta ad aumentare il suo contributo, portando la ...

