Venezuela | Usa inviano in Colombia altri aiuti umanitari

Venezuela - liberato il giornalista Usa : 13.28 Il giornalista statunitense, Cody Weddle, arrestato mercoledì in Venezuela,è stato rilasciato. Lo riporta su Twitter l'emittente di Miami, Local 10 News, che cita la madre del cronista. Il sindacato nazionale Venezuelano dei lavoratori della stampa ha detto che Weddle è stato"trasferito all'aeroporto internazionale Simon Bolivar" per essere rimandato negli Usa.

Russia beffa gli Stati Uniti : la finta telefonata di due comici all'inviato Usa in Venezuela - e lui ci casca : «Buongiorno, abbiamo individuato numerosi conti riconducibili al regime Maduro nella banche svizzere. Che facciamo?», inizia così la telefonata tra colui che dovrebbe essere Ueli Mauer, presidente ...

L'inviato Usa per il Venezuela : 'L'Italia non si è unita alla linea della Ue - siamo delusi' : ... ma quella militare non è all'ordine del giorno : 'Abbiamo molti piani, e molti passi che possiamo compiere, con effetti sull'economia, il sistema finanziario, i membri del regime. Sono passi in ...

L’inviato Usa per il Venezuela : “Delusi dalla linea dell’Italia” : «Siamo delusi dalla posizione dell’Italia riguardo il riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim». E’ molto diretto il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, quando esprime questo giudizio sulla linea scelta da Roma. E’ più conciliante invece col Vaticano, che «forse nel tempo avrà un ruolo più ampio d...

L'inviato Usa per il Venezuela : "Delusi dalla linea dell'Italia" : ... ma quella militare non è all'ordine del giorno: 'Abbiamo molti piani, e molti passi che possiamo compiere, con effetti sull'economia, il sistema finanziario, i membri del regime. Sono passi in linea ...

Vicepresidente Venezuelana : nel mondo Paesi indipendenti o sottommessi agli USA - : ... la seconda include Paesi come i nostri che si battono per il diritto di prendere decisioni in modo indipendente; la maggior parte degli Stati del mondo appartiene al secondo blocco". "Consideriamo ...

Ministro Difesa Venezuela ordina di facilitare l'imposizione delle sanzioni in USA - : Il capo del Ministero della Difesa Venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, ha detto ironicamente di aver ordinato di inviare una lista di alti ufficiali delle forze armate nazionali negli Stati Uniti in ...

Venezuela - Usa annunciano nuove sanzioni - : La mossa degli Stati Uniti per mettere ulteriore pressione al governo di Nicolas Maduro. Intanto botta e risposta a distanza tra il leader dell'opposizione e il presidente Venezuelano, che ha evocato ...

Maduro : Usa vogliono guerra in Venezuela : 16.19 Maduro:Usa vogliono guerra in Venezuela Gli Usa "cercano di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, per portare la guerra in Sudamerica".Lo ha detto il presidente Venezuelano Maduro in un'intervista. Si tenta di "stabilire un governo parallelo in ...

Maduro : Usa vogliono guerra in Venezuela : 16.19 Gli Usa "cercano di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, per portare la guerra in Sudamerica".Lo ha detto il presidente Venezuelano Maduro in un'intervista. Si tenta di "stabilire un governo parallelo in Venezuela perché gli Usa vogliono il petrolio e per questo sono pronti a fare una guerra", afferma Maduro. "Non ho paura di Trump, ma degli uomini di cui si circonda" e a "un ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing internazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Venezuela - sanzioni Usa a 4 filo Maduro : 22.55 Il Dipartimento al Tesoro americano ha varato sanzioni contro quattro governatori del Venezuela alleati di Maduro. Sono accusati da Washington di aver contribuito a bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese.

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa : sanzioni più forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perché prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogotà con l'opposizione di Juan Guaidò ed il vicepresidente americano Mike Pence, ...

USA - Pompeo : tutte le opzioni sul tavolo per la crisi Venezuelana - : Gli ulteriori passi americani nell'ambito della crisi politica venezuelana saranno focalizzati nel ribadire il sostegno al leader dell'opposizione Juan Guaidò, nella consegna degli aiuti umanitari e nel rafforzamento della coalizione internazionale, ha ...