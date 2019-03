Veneto : Tar - su Pedemontana inammissibili ricorsi contro Regione (2) : (AdnKronos) - Il TAR, tuttavia, non si è fermato alla questioni processuali, ma ha esaminato anche il merito della controversia, dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla Regione Veneto "non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a

Minacce su Facebook a Mattarella - perquisito commerciante Veneto : L'inchiesta partita da un post pubblicato a gennaio: "Per cambiare le cose bisognerebbe ammazzarlo". L'uomo è indagato per oltraggio all'onore del presidente della Repubblica

Agcom : Sud - Lazio e Veneto in ritardo su scuola digitale : Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e Abruzzo sono in ritardo sul fronte della scuola digitale, con livelli di 'connettivita'' e di 'innovazione didattica' inferiori alla media nazionale. Al top, invece, gli istituti di Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata, ma approccio didattico tradizionale nelle scuole di Liguria e Toscana. E' il quadro che emerge dal Report sullo stato di sviluppo ...

Vaccini : il Veneto la prima regione a ospitare una mostra per la corretta informazione : E’ il Veneto la prima regione italiana a ospitare la mostra ‘Mondo Vaccini‘, un evento mirato a promuovere una corretta informazione con obbiettivo la prevenzione delle malattie infettive attraverso la vaccinazione. Realizzata dall’Istituto superiore di sanità, grazie all’adesione della regione del Veneto verrà inaugurata a Padova venerdì 1 marzo, al Museo di storia della medicina nei locali dell’antico ...

Lega : Ciambetti (Veneto) - 'solidarietà a Salvini - scritte di Parma da non sottovalutare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Massima e piena solidarietà a Matteo Salvini. Le minacce di Parma non vanno sottovalutate: l’obiettivo è fomentare un clima di violenza antidemocratica” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non cela la sua “preoccupazione per le scritte mi

Veneto - un progetto di legge per regolamentare la prostituzione : Alcuni Paesi europeiAustriaGermaniaSvizzeraInghilterraItalia e Europa Occidentale e OrientaleIl modello svedesePaesi dell'EstAsiaAfricaprostituzione sì, ma regolamentata. In Consiglio Regionale del Veneto arriva un progetto di legge per una regolamentazione dell’attività. L’ha proposto il consigliere Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), e prevede appositi «albi» registrati nei Comuni, la possibilità di esercitare in «forme associate», ma senza ...

Autonomia : Pd Veneto - spaventare il resto d'Italia è controproducente (2) : (AdnKronos) - "È prevista dalla Costituzione che il centrosinistra ha voluto e che tiene insieme le esigenze di maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione con la solidarietà nazionale. In questo schema nessuno perde e, soprattutto, non si generano le paure e i contrasti crescent

Autonomia : Pd Veneto - spaventare il resto d'Italia è controproducente : Padova, 15 feb. (AdnKronos) - "L’Autonomia del Veneto è vittima della propaganda di Zaia e della Lega". Il segretario regionale del Partito democratico del Veneto, Alessandro Bisato, sottolinea come "i soggetti che si autoproclamano come i principali fautori del federalismo, sono in realtà i primi a

Ci auguriamo che il Veneto respinga la proposta di regolamentare la prostituzione : “Ci auguriamo che il Veneto respinga la proposta di regolamentare la prostituzione. Le donne costrette a prostituirsi sono vittime, rese

‘Ndrangheta in Veneto - sette arresti e perquisizioni da Verona a Crotone contro la famiglia Multari : sette arresti, cinque in carcere e due ai domiciliari, e 20 perquisizioni tra le province di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone. L’operazione del Ros contro la ‘ndrangheta ha documentato, per la prima volta in Veneto, l’operatività di un gruppo “in raccordo con imprenditori locali”. Il blitz, contro la famiglia Multari, è l’epilogo dell’inchiesta iniziata nel 2017 dalla Dda di Venezia, che ha ...

'Ndrangheta in Veneto - operazione del Ros contro la famiglia Multari : Venti perquisizioni e sette arresti per estorsione, violenza, frode, incendio e crimini commessi "con modalità mafiosa"

Universitari diventano serie teatrale allo Stabile del Veneto : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - Uno studente di Economia, un ricercatore di Fisica quantistica, una laureanda in Medicina e un docente di Diritto privato si incontrano sul palcoscenico di un teatro insieme ad altri colleghi e mettono in scena la loro vita da Universitari come se fossero in una serie tel

Eurofighter in volo per aereo sospetto sul Veneto/ Scramble di due caccia da Istrana per intercettarlo : Eurofighter in volo per aereo sospetto sul Veneto: Scramble di due caccia da Istrana per intercettarlo e identificarlo. Le ultime notizie