Valle del Sacco | via alle bonifiche | Costa e Zingaretti firmano il protocollo d’intesa

(Di giovedì 7 marzo 2019) La bonifica delladelpuò (ri)partire. Il ministro dell’Ambiente, Sergio, e il presidente della Regione Lazio, Nicola, hanno sottoscritto stamane unche anticipa un finanziamento di 53,6 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area in provincia di Frosinone, da anni fortemente contaminata a causa degli sversamenti illegali nel fiume, cui si aggiungono interramenti sospetti di rifiuti. Politicamente, si tratta del primo atto concretocon il governo gialloverde messo a segno danella duplice veste di governatore del Lazio e di segretario nazionale del Partito Democratico. “E se funziona – ha riferito– può diventare un modello per gli altri 40 siti simili presenti in tutta Italia”. “Questo accordo per la bonifica delladelè un successo per il territorio, ora si passi a realizzare ...

