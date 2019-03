Valentino Rossi non si sbilancia

MotoGp - Valentino Rossi attira l'attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo 'avvicina' i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del ...

MotoGp – Valentino Rossi attira l’attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo ‘avvicina’ i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare il suo spettacolo sul circuito del Qatar. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono stati oggi grandi protagonisti a Losail. Dopo la conferenza stampa, infatti i due piloti si sono prestati per ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘scocciato’ per la posizione in conferenza stampa : “nessun rispetto per…” : Il pilota della Yamaha ha commentato la sua posizione in conferenza stampa, regalando una battuta circa la sua età La posizione defilata non gli è andata giù, così Valentino Rossi non ci ha pensato due volte a farlo notare scherzosamente. Da sempre abituato alla parte centrale del tavolo delle conferenze, questa volta il Dottore si è ritrovato seduto ai margini con accanto il solo Fabio Quartararo: “purtroppo nel mondo di oggi non ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Yamaha migliorata - quanto ancora non lo so' : Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel Motomondiale: 'È un pò come il primo giorno di scuola. Quella di quest'anno è una griglia molto forte e ci sono ...

MotoGp – Valentino Rossi in versione ‘spione’ in Qatar : la sbirciatina alle moto rivali con lo staff Ducati [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi e la sbirciatina alle moto dei rivali durante la foto ufficiale prima della conferenza stampa del Gp del Qatar Domenica si disputerà il primo Gp della stagione 2019 di motoGp: i piloti sono pronti per darsi battaglia e andare alla conquista della prima vittoria del nuovo motomondiale, che si prospetta ricco di spettacolo e colpi di scena. I campioni delle due ruote hanno raccontato in conferenza stampa le sensazioni con le ...

MotoGp - Valentino Rossi irriverente con Quartararo : “arrivato come fosse un genio - ma poi…” : Il pilota pesarese ha analizzato il primo Gran Premio della stagione, in programma domenica sul circuito di Losail in Qatar I miglioramenti rispetto alla scorsa stagione ci sono stati eccome, ma Valentino Rossi non ha intenzione di sbilanciarsi prima di mettere le ruote in pista. Intervenuto nella prima conferenza stampa della stagione in Qatar, il pilota della Yamaha ha espresso la propria voglia di tornare a gareggiare, provando magari a ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Qatar 2019 : “La Yamaha è migliorata ma dovremo verificare il nostro livello in gara” : Prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), alla vigilia del weekend d’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato Qatariano le attese sono tante al pari delle curiosità. Valentino Rossi, 40enne doc in sella alla Yamaha, spera di trovare delle sensazioni diverse rispetto alle prestazioni dell’ultimo biennio. L’anno scorso il “Dottore” ha concluso con un poco confortante “0” alla ...

MotoGp – L’attesa è terminata! Strette di mano - selfie e sorrisoni : l’arrivo di Valentino Rossi in moto nel paddock di Losail [VIDEO] : L’arrivo di Valentino Rossi nel paddock di Losail: il Dottore sorridente alla vigilia del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti sono sul circuito di Losail dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp. Tuta addosso, cappelli e caschi in mano per i campioni delle due ruote, che si sono ‘schierati’ in pista per le foto ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la stagione inizia nella notte del deserto. Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marc Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà col GP del Qatar nel weekend dell’8-10 marzo, nel deserto inizierà il lungo campionato che prevede ben 19 Gran Premi: si preannuncia una rassegna iridata particolarmente avvincente e con tanti spunti, lo spettacolo sembra essere garantito visti i tanti fenomeni che vedremo in pista e che sicuramente ci regaleranno una stagione indimenticabile. Si riparte dunque da Losail dove si correrà sotto i riflettori ...

MotoGP - Valentino Rossi : 'Marquez e Dovizioso sono i favoriti per il titolo' : Motomondiale 2019 - Valentino Rossi intervistato da Sky Sport ha parlato della stagione che sta per iniziare. Domenica è infatti in programma a Losail, in Qatar, la prima gara della stagione, che come di consueto si correrà in notturna. In casa Yamaha sono ...

MotoGp – Dall’obiettivo di stagione al rispetto per Rossi - Bagnaia stupisce : “non attaccherò Valentino come gli altri in pista” : Pecco Bagnaia esordisce in MotoGp, tutte le emozioni del neo pilota della Ducati Pramac alla vigilia del primo Gran Premio di stagione In vista del primo Gran Premio del campionato mondiale di MotoGp 2019, Pecco Bagnaia si prepara a vivere le emozioni che solo la classe regina sa regalare. Dopo essersi consacrato campione del mondo in Moto2, il pilota torinese palesa tutte le sensazioni alla vigilia del weekend in Qatar, senza trascurare i ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Losail. 4 successi e quella penalizzazione per aver ripulito la griglia di partenza… : Inizia ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 e, come consuetudine, l’esordio stagionale è in Qatar, sul tracciato di Losail, sotto la luce dei riflettori. La pista costruita in mezzo al deserto è entrata nel calendario del Motomondiale da 15 anni, e ha visto vincere solamente i migliori. Tra questi anche Valentino Rossi, capace di salire sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, su un circuito che, oggettivamente, non è il suo ...

Valentino Rossi : altezza - fidanzata ed età. La vita privata oggi : Valentino Rossi: altezza, fidanzata ed età. La vita privata oggi vita privata e fidanzata Valentino Rossi In Italia e non solo, per dare una idea della notorietà di Valentino Rossi, citare il numero 46 conduce molti a pensare alle gesta del campione. Il motociclista che vanta vittorie e primati mondiali nelle classi 125, 250, 500 ed in MotoGP. Alto poco più di 1 metro e 80, Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino. La sua ...

MotoGP - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma c’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...