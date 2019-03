Vaccini | pediatri a Salvini | ' nessun trauma per bimbi | basta vaccinarsi'

Vaccini - Toscana : “Copertura pediatrica oltre il 95%” : Superata in Toscana nel 2018 la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, obiettivo raccomandato dall’organizzazione mondiale della sanità per ottenere la cosiddetta ‘immunità di gregge’. Dati negativi soltanto per il meningococco C. I risultati sulle vaccinazioni sono stati presentati oggi dall’assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme al nuovo calendario vaccinale che integra le ...