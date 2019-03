Vaccini | Burioni | “far entrare a scuola i bambini non vaccinati significa tenere fuori

Vaccini - Burioni : “Ai traumi dei bimbi che rischiano la morte chi pensa?” : “E ai traumi dei bambini che i Vaccini non li possono fare”, e se contagiati “rischiano di morire, chi ci pensa?”. Il virologo ‘social’ Roberto Burioni, paladino delle vaccinazioni e della lotta alle fake news, commenta così a caldo la richiesta del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini alla collega della Salute Giulia Grillo: un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bimbi non ...

Vaccini - Burioni : “Sono troppi 12? E’ come in tutto il mondo - ma da noi sono gratuiti” : “troppi 12 Vaccini? sono gli stessi in tutto il mondo, con due differenze: nella maggior parte dei paesi i genitori vaccinano i figli volontariamente senza bisogno di alcuna legge. L’altra differenza è che in altri paesi molti Vaccini sono a pagamento, da noi sono tutti gratuiti. Pensare di sovraccaricare il sistema immune di un bambino con 12 Vaccini, è come pensare di sovraccaricare il pavimento di casa con dieci formiche“. Così è ...

Beppe Grillo - i Vaccini - il terrapiattismo e Di Maio con “ok la scienza ma Burioni no!” : ecco la commedia all’italiana : Quanto ci mancano le commedie all’italiana tipiche del cinema nostrano della seconda metà del ‘900? Tanto, probabilmente, visto che al giorno d’oggi ci siamo abituati a trasformare tutto in commedia. E gli ingredienti per una commedia ci sono anche nella delicata e importante questione vaccini. “Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini, che è questione politica; non i vaccini in ...

Grillo firma il patto a difesa dei Vaccini con Burioni (e i pentastellati insorgono) : LE BUFALE - I vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

Vaccini : Di Maio striglia Grillo - 'va bene scienza ma Burioni ' : "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti all'Adnkronos, mentre rimbalzava su tv e social la svolta di Grillo.

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...