Usa | i democratici bandiscono Fox dai dibattiti | È troppo filo-Trump

Un membro della Guardia Costiera statunitense è stato arrestato con l’accUsa di avere pianificato attentati nei confronti di politici Democratici e giornalisti : Christopher Hasson, tenente della Guardia Costiera degli Stati Uniti, è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di aver pianificato una serie di attentati nei confronti di politici Democratici e giornalisti. Nella sua abitazione di Silver Spring, nel Maryland, sono

Usa - direttore di giornale dell’Alabama : “Il Ku Klux Klan dovrebbe andare a Washington e impiccare i democratici” : “Il Ku Klux Klan dovrebbe andare lì a impiccarli tutti“. Dove “lì” sta per Washington e “tutti” sta per gli esponenti del Partito Democratico. Goodloe Sutton, direttore ed editore del Democrat Reporter, quotidiano della città di Linden, nello stato americano dell’Alabama, ha firmato un editoriale in cui auspica il ritorno dell’organizzazione suprematista bianca che negli anni ’60 e ’70 ...

Usa - Trump accUsa i democratici : "Stanno cercando un nuovo shutdown" : Ora però la paura di un nuovo shutdown torna ad essere concreta, viste le dichiarazioni di Trump dopo una:' Bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della ...

Perfino i Democratici Usa sconfessano i Sindacati Italiani : si alla sicurezza sociale e si parla perfino del Reddito Universale : Qual'è la vera sinistra? La cosiddetta sinistra italiana difende in realtà i ricchi, i privilegiati senza nessuna prospettiva industriale, senza nessuna visione dei veri freni per l'economia e la ...

Usa : “Niente più negazionismo sul clima : i democratici alla Camera sono al comando” : “Niente più negazionismo sul clima: i democratici alla Camera sono al comando“: lo si legge sulla pagina Twitter della commissione Risorse naturali della Camera dei Rappresentanti USA, riferendosi alla prima audizione sul cambiamento climatico da 8 anni. Contemporaneamente si è tenuta un’audizione alla Camera sul controllo delle armi. I democratici hanno riconquistato il controllo della Camera alle elezioni di metà mandato ...

Freedom House : “Con Trump presidente gli Usa sono meno liberi e democratici” : «Nessun capo della Casa Bianca, a memoria recente, ha mostrato meno rispetto di Trump per le norme e i principi del nostro sistema costituzionale». E’ molto duro il giudizio con cui il presidente di Freedom House, Michael Abramovitz, ha accompagnato il rapporto con cui il suo think tank ha declassato gli Stati Uniti nella graduatoria dei paesi libe...

Usa - democratici propongono "sorveglianza statale" per i bimbi : Negli Usa, in particolare nello stato dell'Oregon, uno degli Stati americani più progressisti, le associazioni, cristiane e non, che si battono per la libertà di educazione dei figli da parte dei ...

Shutdown Usa è finito/ Ultime notizie - Trump sigla la tregua armata con i Democratici 'Ma solo per 20 giorni' : Shutdown Usa è finito/ Ultime notizie, Trump sigla la tregua armata con i Democratici "Ma solo per 20 giorni". Poi sarà di nuovo Shutdown

Usa - Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano : Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo ...

Usa - democratici : Trump disposto allo shutdown per anni : Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'...