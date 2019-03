Uomini e Donne | Pietro e Rosa sotto accusa | Venza | ' Fatti fuori dalla redazione'

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nella giornata di ieri, al centro delle notizie di gossip c'è stato il battibecco tra Giulia De Lellis,Perrotta eTartaglione.avrebbe into la De Lellis di fidanzarsi ogni 15 giorni solo per le copertine e lei di tutta di risposta gli ha scritto un messaggiol'ultima foto pubblicata da lui su Instagrma dove gli scrive di pensare alle cose serie dato che non sembra neanche molto normale e di essere un disperato che va a comunicare in tv di aspettare un figlio. Dopo quel messaggio, l'ex tronista die il suo attuale fidanzato, hanno risposto con una serie di messaggi e storie. Ieri sera Amedeo, ex corteggiatore di UeD ha poi rivelato che i neo-genitori sarebbero statidal programmaLa scelta.Le rivelazioni di AmedeoAmedeo, ex corteggiatore di, ha lanciato ...

Radio105 : «L'8 marzo ha un significato diverso dall'uscita con le amiche, l'8 marzo deve ricordare a tutti, soprattutto agli… - CarloStagnaro : Né caramelle né scioperi, ma dignità, rispetto e #lavoro per le donne come per gli uomini: la cosa più saggia da fa… - massimozedda : Grazie a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che ci hanno votato. Alle donne e agli uomini che si sono impegna… -