repubblica

(Di giovedì 7 marzo 2019) I pm di Milano hannounrinvio a giudizio per l'ex governatore, dopo la condanna a un anno per il contratto a una sua collaboratrice in una società della Regione. Le accuse: induzione indebita e turbativa d'asta

rep_milano : Un'altra amica inguaia Maroni: 'Pressioni per l'assunzione', chiesto un nuovo processo [news aggiornata alle 08:39] - continimarco : Un'altra amica inguaia Maroni: 'Pressioni per l'assunzione', chiesto un nuovo processo - umbriatweets : Avete letto? Un'altra amica inguaia Maroni: 'Pressioni per l'assunzione', chiesto un nuovo processo -