Una Vita | anticipazioni puntate 10-15 marzo | la terribile malattia

Una Vita - trame : Elvira e Simon diventano genitori dopo la fuga a Genova : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Susana scoprirà di diventare nonna. La sarta apprenderà infatti che Elvira attende un bambino da Simon. Una Vita: Elvira e Simon scappano a Genova, Adela muore Elvira e Simon saranno gli indiscussi protagonisti delle nuove puntate di Una Vita ...

Anticipazioni Una Vita : Susana annuncia la gravidanza di Elvira Valverde : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva Una Vita sempre ricca di sorprese. Arriva una notizia clamorosa che sicuramente renderà felici tutti coloro che hanno seguito la tormentata storia d’amore di due personaggi. Si tratta di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che dopo aver affrontato numerose vicissitudini per poter stare insieme per colpa di Arturo, avranno il loro lieto fine. Negli episodi che andranno in onda su Canale ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 : anticipazioni puntata 658 di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019: Felipe alla fine non si presenta al processo, ma il giudice decide di procedere egualmente. Sepulveda, purtroppo, ritratta tutto quello che aveva rivelato in privato e nega di aver mai conosciuto Belarmino… Blanca dice alla sorella Olga che Diego la sta usando per farla ingelosire, perché la verità è che è lei che il ragazzo ama… In ospedale, Diego confessa al ...

L'ex marito di reina Letizia di Spagna si risposa e comincia Una nuova vita : La sua ex moglie, la reina Letizia, regna serena al fianco di Re Felipe sesto e il prossimo 19 giugno festeggerà i cinque anni dall'ascensione al trono. Ma per Alonso Guerrero, primo marito della giornalista diventata sovrana, il 2019 porta altri motivi per festeggiare. Come annunciato in escusiva da Hola, infatti, il professore e scrittore che impalmò Letizia Ortizia Rocasolano nel 1998 per poi divorziare subito, è pronto a nuove nozze. ...

Ajax ai quarti - non accadeva da Una Vita : quanti futuri campioni in quella squadra… : Se ne parlerà sicuramente per tanto tempo, a prescindere da come andrà a finire. L’Ajax elimina il Real travolgendo i blancos in casa propria e ribaltando completamente il risultato dell’andata. Un’impresa su cui in pochi avrebbero scommesso un centesimo. Non sappiamo se, almeno in questa stagione, Tadic e compagni continueranno a stupire in campo europeo o si fermeranno ai quarti di finale. Sicuramente, però, questo è ...

Una Vita Anticipazioni 7 marzo 2019 : Sepulveda testimonia contro Antoñito : Antoñito è stata accusato di frode contro il municipio e il giorno del processo, l'uomo che avrebbe dovuto testimoniare in suo favore, ritratta la sua deposizione.

Anticipazioni Una Vita - Elvira è incinta : belle notizie ad Acacias : Una Vita Anticipazioni: Elvira e Simon decidono di fuggire insieme da Acacias Le Anticipazioni di Una Vita annunciano la gravidanza di Elvira. La bella Valverde è incinta e il padre del bambino che attende, ovviamente, è Simon. Una grande notizia per i fan della coppia, che ha fatto di tutto pur di far trionfare l’amore. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, Elvira è incinta: belle notizie ad Acacias proviene da Gossip e Tv.

Una Vita anticipazioni : arrivano AGUSTINA - FLORA e IÑIGO - novità! : Tre nuovi ingressi in arrivo a Una Vita: nel corso delle puntate 687 e 688 della telenovela, i telespettatori faranno la conoscenza della domestica AGUSTINA (Pilar Barrera) e dei “coniugi” IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo). Scopriamo insieme come verranno introdotti questi personaggi… Subito dopo la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) da calle Acacias, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) comincerà ...

Una Vita Anticipazioni 6 marzo 2019 : Felipe aggredito e minacciato : Felipe scompare proprio il giorno del processo di Antoñito. L'avvocato viene aggredito e minacciato di morte se si presenterà in tribunale.

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 6 marzo 2019 : anticipazioni puntata 657 (seconda parte) di Una VITA di mercoledì 6 marzo 2019: Felipe Alvarez Hermoso viene aggredito… A Felipe viene dato un ultimatum: se si presenterà al processo contro Antonito, la sua VITA sarà in pericolo… Susana scopre con estremo sgomento che la curia le ha tolto l’incarico del manto papale. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...