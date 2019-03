Una versione inedita di Giove e Saturno | ciò che sapevamo sull’evoluzione dei giganti

F1 - la Mercedes porterà Una terza versione della W10 nel GP d’Australia. Nuovo cambio in corsa per rispondere alla Ferrari : Un Nuovo cambio, una terza versione della W10: la Mercedes non si accontenta e vuol trovare la quadratura del cerchio in vista dell’esordio stagionale nel Mondiale di F1 che avverrà tra un paio di settimane in Australia a Melbourne. “Anche se siamo molto entusiasti di questa vettura, sappiamo che cambierà di Nuovo ogni millimetro quando raggiungeremo la prima gara a Melbourne” le parole di James Allison, direttore tecnico ...

Lars von Trier si racconta a FQMagazine : “Di ogni mio film esiste solo Una versione - ed è la mia. L’inferno? È la vita” : Un inferno senza ritorno. Così è la vita, parola di Lars von Trier. Che non teme la fuga degli spettatori dal suo ultimo film “così si compie una selezione naturale del mio pubblico”. Cinico di natura e sublime d’arte, il più radicale e controverso cineasta contemporaneo risponde in esclusiva per ilfattoquotidiano.it ad alcune domande, e fa chiarezza sulle “varie versioni censurate” de La casa di Jack, il suo ultimo film in uscita oggi in ...

Google Assistant anche su telefoni a basso costo/ In arrivo Una versione per KaiOS : Google Assistant anche sui telefoni a basso costo: in arrivo una versione per i device con sistema operativo KaiOS per fare breccia nei mercati emergenti

Game of Thrones 8 : in arrivo Una versione speciale dei biscotti Oreo - : Una notizia che farà felici tutti coloro che amano sgranocchaire qualcosa duranta la visione de Il Trono di Spade : è in arrivo una versione speciale dei biscotti più famosi al mondo. Scopri di più.

Giulio Brogi in Una scena nella versione integrale de 'La grande Bellezza' : Un'uscita di scena da grande attore quale è sempre stato: ad apprezzarlo oltre 10 milioni di spettatori, il pubblico di Rai1, del commissario Montalbano, che ieri lo ha visto ieri tra i protagonisti ...

Morandi - testimone smonta versione pro-Aspi sul crollo : ‘NessUna bobina caduta’. Autostrade : ‘Era distante - visibilità scarsa’ : A poco più di sei mesi dal crollo del ponte Morandi, nelle indagini della procura di Genova spunta un testimone chiave che rischia di mettere in crisi la strategia difensiva di Autostrade. È Martin Kucera, camionista ceco 46enne, autotrasportatore sopravvissuto al disastro. Alle 11.36 del 14 agosto, Kucera guidava il proprio mezzo pochi metri dietro al camion da cui sarebbe caduto il “coil” di acciaio semilavorato – una bobina dal peso di 3,5 ...

Una versione Director's Cut di The Bard's Tale 4 arriverà nel mese di giugno : Lo sviluppatore InXile ha annunciato che pubblicherà una versione ampliata e migliorata del suo gioco di ruolo The Bard's Tale 4: Barrows Deep e che le aggiunte sono abbastanza significative da giustificare il nuovo moniker Director's Cut.Il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti dal lancio, ha aggiunto nuove funzionalità, risolto bug e ha ottimizzato le sue prestazioni a volte traballanti, ma di un grande aggiornamento, noto come 2.0, si ...

Cast e personaggi di Non Mentire su Canale 5 dal 17 febbraio con Una doppia versione della stessa storia : Cast e personaggi di Non Mentire sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 da oggi, 17 febbraio, e per un totale di tre serate stuzzicando tutti a scoprire la verità prima che venga rivelata dal finale della prima stagione. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono chiamati a tenere le redini della fiction Mediaset segnando una grande svolta nelle storie del Biscione e, speriamo, anche negli ascolti. Il ritorno dell'attore, ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : 'Complotti ed eversione. Ci vediamo in TribUnale' : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio , il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina , non ha affatto apprezzato i ...

Tetris 99 per Nintendo Switch è Una versione battle royale del classico puzzle game : Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato Tetris 99 per Switch, una nuova versione battle royale del classico gioco che già conoscerete.Come riporta Eurogamer.net, in questo capitolo, 99 giocatori si affrontano online e il vincitore sarà chi resiste fino alla fine.Questa esclusiva per Nintendo Switch, disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è scaricabile gratuitamente da oggi. In futuro verranno anche ...

C’era Una volta Deadpool - arriva la versione per famiglie del mercenario : Con l’ultima versione rivisitata e corretta, Deadpool diventa un supereroe a misura di bambino. Il mercenario chiacchierone torna nel nuovo capitolo C’era una volta Deadpool, un film arricchito da venti minuti di scene inedite e diverse sorprese per gli appassionati. “Volevamo realizzare un ponte tra genitori e figli per favorire entrambi, per questo nasce C’era una volta Deadpool”, ha dichiarato lo sceneggiatore Rhett Reese. Una fiaba dedicata ...

Autonomia - Zaia : "Non posso tornare da veneti con Una versione annacquata" : 'Noi lavoriamo per trovare una soluzione, però è pur vero che davanti a due milioni e 328mila veneti non posso tornare a casa da Roma con un'intesa annacquata, che fa palesare un'Autonomia finta. ...

Ferrari F40 LM : la leggendaria versione da corsa venduta ad Una cifra da capogiro [FOTO] : La Casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto ad una cifra record il prezioso esemplare da competizione della F40 Il mercato delle auto storiche e da collezione sembra non conoscere crisi come sottolinea l’ultima asta organizzata da RM Sotheby’s che ha avuto come protagoniste alcune preziosissime ed esotiche vetture. Il pezzo forte dell’asta è stato certamente la Ferrari F40 trasformata da René Herzog in versione LM, in grado di ...