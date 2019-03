Una festa azzurra dello sport al CONI con Malagò | Pancalli | Moratti e Bonolis alla viglia

Una buona e Una cattiva notizia per la festa della donna : Solo sei Paesi al mondo garantiscono per legge a uomini e donne le stesse possibilità. Questo è quanto emerge dal report pubblicato di recente dalla World Bank "Women, Business and the Law 2019", che esplora le riforme messe in atto da 187 Paesi negli ultimi dieci anni per regolare l'uguaglianza di genere.I criteri utilizzati per stilare la classifica sarebbero otto, ovvero le possibilità che avrebbe una donna di: 1) ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su Una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

Una caramella per la Festa della Donna : il regalo di Trenitalia scatena l'ironia social : L'iniziativa pubblicata sul sito e poi rimossa dalla società ferroviaria ha provocato un'ondata di commenti, tra ironia e...

Una caramella per la Festa della Donna da Trenitalia : non era Una bufala : Aveva tutta l'aria di essere una bufala l'iniziativa di Trenitalia per la Festa delle Donne, che, in occasione del prossimo 8 marzo, promette l'omaggio di una caramella gelèe Caffarel al limone, a patto di viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, e di esser un cliente che viaggia in Executive, oppure acquistando un menu Easy Gourmet ed usufruendo del servizio Bar o del Ristorante, almeno fino ad esaurimento scorte (cosa che fa ...

Una festa bellissima : Pubblichiamo l’introduzione del libro “I racconti delle donne”, a cura di Annalena Benini, che da ieri è in libreria per Einaudi (288 pp., 19,50 euro). Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli, venti storie che “con intelligenza, sincerità e ironia descri

Trenitalia regala Una caramella per la Festa della Donna : scoppia l’ironia sui social : Trenitalia regala una caramella per la Festa della Donna: scoppia l’ironia sui social L'annuncio, postato sul sito della compagnia, è stato poi rimosso. Molti i commenti su Twitter, da chi sottolinea l'avarizia dell'azienda, a chi prende in giro il responsabile marketing, fino a chi ricorda gli antichi insegnamenti dei ...

Carnevale ad Ardore - Una festa senza confini : Quest'anno il trofeo è andato alla contrada schiavo con il carro che simboleggiava il circo; secondo posto ex aequo alla contrada Marina con l'unico carro di satira politica che ha mischiato lo ...

Calenda : 'Una festa della democrazia - ora serve un'alleanza larga' : Il dato più brutto è che sta aumentando la distanza fra l'andamento della nostra economia e quella degli altri Paesi dell'Eurozona, stiamo ripiombando verso una recessione profonda'. E questo cosa ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Azzurri anche sfortUnati nella manifestazione iridata : Il bottino conclusivo è comunque eccellente, anche se alla vigilia ci si poteva aspettare addirittura qualcosa di più. L’Italia esce dai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia) con tre medaglie: un oro, un argento ed un bronzo. Le prestazioni positive sono state tante, è mancato però quel pizzico di fortuna che sarebbe servito a far volare gli Azzurri nel medagliere: che possa giungere l’anno prossimo in occasione ...

Al corteo anti-razzismo manifestante urla contro il Pd : 'Siete Una vergogna' (VIDEO) : Il corteo People, marcia anti-razzista svoltasi a Milano, è stata l'occasione in cui migliaia di persone hanno inteso manifestare la loro contrarietà al razzismo. Una manifestazione che, senza ombra di dubbio, ha avuto risvolti maggiormente associabili ad ambienti di sinistra che a quelli che, ad oggi, fanno capo a Matteo Salvini. Non a caso si è tratto di un evento sostanzialmente ignorato dal ministro dell'Interno e da cui sono partiti diversi ...

Incidente dopo la festa di carnevale - famiglia distrutta : muore Una coppia - feriti due bimbi : Lo schianto è avvenuto sulla SS16 nei pressi di Porto Recanati. Arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra...

People - da Gad Lerner alle famiglie - voci dal corteo antirazzista di Milano : “Non siamo qui per fare politica ma per Una manifestazione civile con la ‘c’ maiuscola” : “È la prima volta che scendo in piazza. Ho settant’anni e ho scelto di essere qui perché ho vissuto sulla mia pelle il razzismo. Sono sposato con un’africana e la mia famiglia ha molto sofferto in questi anni per le discriminazioni subite”. Giuseppe, è arrivato da Piacenza con un cartello nero con scritto in bianco una sola parola: “Respect”. A parlare più delle parole sono le sue lacrime. Giuseppe è uno dei 200mila volti che sabato 2 ...

La marcia antirazzista di Milano è Una bellissima festa : La marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a MilanoLa marcia «People, Prima Le Persone» a ...

Perché si festeggia il Carnevale : Una festa che ha oltre duemila anni : Il Carnevale è una tra le feste più antiche della tradizione cristiana. Letteralmente la parola "Carnevale" trae origine dall'espressione latina "carnem levare", ovvero eliminare la carne. Infatti, il giorno successivo al Carnevale è il Mercoledì delle Ceneri che dà inizio alla Quaresima, durante la quale è vietato il consumo di carne. Perché e cosa si festeggia a Carnevale? In previsione della Quaresima, un lungo periodo di astinenza, si suole ...