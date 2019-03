UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 8 marzo 2019

tvsoap

(Di giovedì 7 marzo 2019)5205 di Unalin ondaSilvia (Luisa Amatucci) scopre una dote nascosta di Alex (Maria Maugeri) dopo essere stata piantata in asso da Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti): questi ultimi sono sempre più impegnati con Alice (Fabiola Balestriere) e si confrontano anche sulla piccola Kim…Adele Picardi (Sara Ricci) ha ormai deciso di tornare a casa dal marito Manlio (Paolo Maria Scalondro) e così Giulia (Marina Tagliaerri) non può fare altro che offrire all’amica un suo generico sostegno…Costretto a separarsi da Ornella (Marina Giulia Cavalli), in partenza per il Piemonte, Raffaele (Patrizio Rispo) si imbatte in Renato Poggi (Marzio Honorato), che intende risollevare il cognato…Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unale del nostro canale ...

distinguished_2 : RT @billmani77: A te che sei il mio presente a te la mia mente e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri per lasciar solo posto… - badliar_92 : RT @nicolaiandolino: Questo confronto tra Teresa e Andrea pare un cross over tra Un posto al sole e Cento Vetrine. Adoroh. #uominiedonne - nonsonogeordie : @FuffaroDiego @swamilee No sei uno dei tanti merenda che sgomitano a suon di minkiate per un posto al sole -