Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro

Total War : Three Kingdoms si presenta in un nuovo filmato di gioco : Total War: Three Kingdoms si mostra in un nuovo filmato di gioco della durata di 20 minuti, nei quali possiamo avere un panorama del grande conflitto dell'Antica Cina.RIportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media:Leggi altro...

Tuffiamoci nel meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...