Un manifesto contro le parole ostili in politica | presentata alla Camera l' iniziativa

Genova - il Tar dà torto al Comune : sì al manifesto contro l’obiezione di coscienza dei medici : Dai prossimi giorni anche Genova sarà tappezzata dai manifesti “Testa o croce? Non affidarti al caso” mirante a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la scelta dei propri medici. A decidere che la campagna dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti non lede il buon gusto e garantisce il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona è la sentenza, pubblicata il 3 marzo, dal tribunale amministrativo regionale della ...

Il primo singolo di Madonna dal nuovo album sta arrivando : sarà un manifesto politico contro Trump? : Già atteso lo scorso anno, il primo singolo di Madonna dal nuovo album di inediti dovrebbe uscire prossimamente, visto che il videoclip è già in lavorazione. A confermarlo è un fotografo che ha lavorato con la Regina del Pop nelle ultime ore e che ha rivelato come la popstar sia in piena attività in vista del suo ritorno sul mercato discografico, già annunciato lo scorso anno in occasione del sessantesimo compleanno della Ciccone. Madonna ...

Diciotti - Ong e migranti - 'deriva xenofoba e razzista'. Nero su bianco : manifesto delle toghe contro Salvini : Una 'deriva xenofoba e razzista ', dichiarazioni 'di stampo eversivo'. Dopo l' Anm , è Magistratura democratica , il sindacato 'rosso' delle toghe, a scagliarsi contro Matteo Salvini e il governo ...

'Cittadino Sudd' - un manifesto contro le discriminazioni territoriali : NAPOLI - 'Cittadino Sudd' ha lo scopo culturale e politico di promuovere il Mezzogiorno in Europa e l'Europa nel Mediterraneo, per una nuova cittadinanza. Un risorgimento di diritti e doveri fondato ...

Rugby - Sergio Parisse fuori per il match contro l'Irlanda domenica all'Olimpico La maledizione del manifesto : Quindi Parisse, 35 anni e 136 caps, non potrà sfidare l'Irlanda anche se per tutta la settimana restarà insieme al gruppo azzurro per preparare la partita contro la seconda naziale al mondo. Il ct O'...

Il Pd firma il manifesto di Calenda contro i sovranisti in Europa : Orfini: «Lo sottoscrivo a nome del partito». Il caso alleanze dopo il secondo posto in Abruzzo. L’ipotesi di capilista non dem alle Europee

Un manifesto per l'Europa contro populisti e sovranisti : Sabato scorso, su «Libération», e poi su tutti i grandi quotidiani di riferimento del mondo, trenta scrittori hanno firmato il manifesto dei patrioti europei. Un'Accademia dei sogni, un Concilio di Trento improvvisato si è riunito per chiamare a raccolta, esortare a essere vigili, ...

"Non siamo pesci" : manifesto-appello contro le stragi di migranti nel Mediterraneo : L'iniziativa "Non siamo pesci" che mobilita scrittori e intellettuali ha raccolto migliaia di firme: si chiede una...

Roberto Saviano e Roberto Benigni - il manifesto per i migranti e contro Salvini : pagliacciata estrema : La linea è nota: no alla politica 'razzista e disumana' del governo e alla linea dei 'porti chiusi', perché ci ha sottoscritto il manifesto nuovo vuole 'essere complice di questa strage' e si schiera ...

MeetUp A riveder le stelle : Sull'Oil&Gas lanciamo un "contromanifesto" rispetto a quello del Roca : Il tempo sta finendo: la scienza senza coraggio, e soprattutto la politica, non fermino il futuro e il progresso. MeetUp A riveder le stelle Ravenna Economia , L'opinione , Politica

Dove porta il manifesto di Calenda contro l'internazionale populista : Oggi dunque non si tratta di preservare l'Europa che c'è, ma di rifondarla per riaffermare i valori dell'umanesimo liberale e sociale in un mondo profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo ...

