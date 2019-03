Un insegnante scozzese ha donato 8mila libri alla biblioteca di Piacenza

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Charles Mackey, undi 80 anni, piacentino di adozione, hacomunale di"Passerini Landi"della sua personale collezione. Un grande gesto nato dall'amore per la cultura e per i giovani, i veri destinatari di questo regalo. L'uomo, che da ormai 50 anni vive nella città emiliana dove ha insegnato lingua inglese in varie scuole, ha regalato volumi di arte, architettura e di viaggio.Avvicinare i giovani ailettura, con la possibilità di consultarli gratuitamente: è questa la motivazione profondaradice del gesto. A spiegarlo è lo stesso Mackey: "Non sono abituato al digitale, e desidero che i giovani, come ho fatto io, possano consultare questi".L'amministrazione comunale, che ha regolarizzato l'acquisizione con un atto di Giunta, si è detta entusiasta della donazione ...

