Un coniglio e il suo braccio meccanico contro un esercito di robot malvagi | annunciato il

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sony Interactive Entertainment Shanghai gli sviluppatori di Ancient Amulator VR, TiGames, annunciano F.I.S.T. (titolo provvisorio), un dieselpunk metroidvania per PlayStation 4.Qui sotto una panoramica del gioco riportata da Gematsu:"F.I.S.T. (titolo provvisorio) è il secondo gioco di TiGames, un metroidvania che il giocatore interpreterà come unche può manipolare il suo grosso, esplorando un vivace mondo dieselpunk e combattendoundi. Ci sarà una vasta mappa che il giocatore potrà esplorare per incontrare gli amici NPC e nemici, non mancheranno tante armi e oggetti".Leggi altro...

