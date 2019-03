Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio dopo il vertice di direzione a Palazzo Chigi tiene banco anche questa mattina Nel confronto sulla Tav che per il momento non ha portato ad alcuna decisione decisioni attese entro venerdì come promesso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte manca però ancora una mediazione tra 5 Stelle e Lega del Carroccio edile no ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio in apertura si parla di TAV dopo il vertice di ieri sera durato 5 ore nella notte non c’è mediazione tra 5 Stelle e lega ed ora si pensa di approfondimento giuridico sui bandi di te e ad un confronto con la frangia con possibile vertice bilaterale sui criteri di finanziamento dell’Opera il premier Giuseppe Conte ha ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nulla di fatto al vertice notturno sulla Tav in vista a confronto con la Francia sui finanziamenti facce scure Al termine della riunione di governo durata più di 5 ore conta promesso una decisione entro venerdì le posizioni restano quelle diametralmente opposte registrate prima della riunione dalle che vuole un si senza più lunghi anche a costo ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco in studio apriamo con la politica si è concluso Con l’ennesimo nulla di fatto il vertice notturno a Palazzo Chigi sulla Tav l’incontro durato 5 ore ma non è stata presa alcuna decisione se non quella di chiedere un bilaterale la Francia di finanziamento dell’Opera stallo anche sui bandi sui quali sarebbero ancora in corso valutazioni giuridiche ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio il governo chiedere un confronto con la Francia sui criteri di finanziamento della tavola secondo quanto emerso da Ponte di maggioranza al termine del vertice di €5 prezzo Chigi non sarebbe stata assunta nessuna decisione sui bandi ancora in corso di valutazione La Commissione Europea sarebbe intanto pronto inviare una lettera in Italia per ...

Pensioni Ultime Notizie : esodati Quota 100 - chi sono i lavoratori : Pensioni ultime notizie: esodati Quota 100, chi sono i lavoratori Sulle Pensioni ultime notizie riportano un possibile nuovo rischio esodati, stavolta causato da Quota 100. L’ipotesi si verificherebbe se il decreto che contiene la misura non venisse convertito in legge entro i termini prestabiliti. Intanto il direttore generale dell’Inps afferma che, nonostante il numero alto delle domande presentate, è ancora tutto in linea con le ...

Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 7 marzo Buongiorno da Francesco Vitale il governo chiedere a un confronto con la Francia sui criteri di finanziamento della tavola secondo quanto emerso da fonti di maggioranza al termine del vertice di €5 a Palazzo Chigi non sarebbe stata assunta nessuna decisione sui bandi ancora in corso di valutazioni giuridiche per Commissione Europea sarebbe intanto pronta inviare una lettera in Italia per ricordare ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in apertura parliamo della Difesa in aula oggi pomeriggio il via libera finale del provvedimento e banche del governo nessun esponente 5 Stelle sulla legittima difesa si è consumato l’ennesimo scontro questa volta silenzioso tra Carroccio e movimento se da un lato il capo politico di maglia per leggere la portata l’altro cresce il numero dei ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona terra dalla redazione studio Ferrigno apertura latteria ribasso la crescita italiana secondo l’Inter in economic Outlook ha presentato a Parigi il PIL dell’Italia sarà disegno negativo nel 2019 per risalire allo 0,5 Nel 2020 effettivamente meno 1,1 punti almeno 0,4 punti rispetto alle previsioni del precedente economic Outlook di novembre anche l’Istat ...

Gessica Lattuca Ultime Notizie : non ci sono tracce nel loculi del cimitero - Ultime Notizie Flash : Non ci sono tracce di Gessica Lattuca nel cimitero di Favara: ecco le Ultime Notizie sul caso con le parole della mamma a Pomeriggio Cinque

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di questo mercoledì 6 marzo in studio Giuliano parliamo della legittima difesa in apertura la legge voluta dalla Lega tra i dubbi del MoVimento 5 Stelle Di Maio a firma sicuramente una legge del Carroccio ma nel contratto io sono le ali si porta avanti e si vota Salvini di sacrosanto diritto con le persone per bene se ne parla da anni sarà lì entro questo mese dall’opposizione intanto ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno partenza stop oggi per il reddito di cittadinanza nel primo giorno utile per la consegna della documentazione per richiedere il sussidio Niente ho pochi tu dagli sportelli postali ai CAF ma molto interesse in codice dell’operazione è possibile anche sul portale A proposito di Maio dichiara Promessa mantenuta ...

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contingentati della discussione quindi alla camera possibile voto finale oggi Per la legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega tra i dubbi del MoVimento 5 Stelle Di Maio ferma il la legge della Lega ma è nel contratto io Sono leale Ti porti avanti e più votato Salvini dichiara sacrosanto diritto per le persone per bene Te ne parla da anni sarà legge ...

Scuola - precariato e assunzioni docenti Ultime Notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...