Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in apertura parliamo della Difesa in aula oggi pomeriggio il via libera finale del provvedimento e banche del governo nessun esponente 5 Stelle sulla legittima difesa si è consumato l’ennesimo scontro questa volta silenzioso tra Carroccio e movimento se da un lato il capo politico di maglia per leggere la portata l’altro cresce il numero dei ...

Gessica Lattuca Ultime Notizie : non ci sono tracce nel loculi del cimitero - Ultime Notizie Flash : Non ci sono tracce di Gessica Lattuca nel cimitero di Favara: ecco le Ultime Notizie sul caso con le parole della mamma a Pomeriggio Cinque

Scuola - precariato e assunzioni docenti Ultime Notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Dl sicurezza verso l'approvazione - 6 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Il Dl sicurezza corre verso l'approvazione alla Camera: attesa la fumata bianca, 6 marzo 2019,

Venezuela - Ultime Notizie : Guaidò si appella ai sindacati contro Maduro : Venezuela, ultime notizie: Guaidò si appella ai sindacati contro Maduro Continua lo scontro politico in Venezuela tra il governo di Maduro e l’opposizione rappresentata da Juan Guaidò. Il tutto a solo pochi giorni dalla crisi dovuta agli “aiuti umanitari“, inviati dagli Stati Uniti e bloccati ai confini del Venezuela con Brasile e Colombia dall’esercito di Caracas. Proseguono le mosse dei due antagonisti, che muovono le ...

