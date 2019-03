UK | a processo la madre del bambino morto di cancro che si era giocata i soldi delle cure

processo madre Renzi - Boschi : ‘Nel caso di mio padre - il tempo ha dimostrato la verità’ : Intervistata ieri da varie testate giornalistiche, l’ex ministro per i rapporti con il Parlamento e per le riforme costituzionali, Maria Elena Boschi, ha affrontato molteplici questioni della situazione politica italiana, soffermandosi in primis sull’azione penale che verrà intrapresa verso la madre dell’ex premier Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta. Su questa faccenda, la deputata del Partito Democratico ha precisato di rispettare il ...

processo madre Renzi - Boschi : “No a processi mediatici”. E sulle primarie Pd : “Ho già deciso - voterò Giachetti” : “Occorre aspettare che i magistrati facciano il proprio lavoro. Quello che chiede la famiglia Renzi, così come feci io quando toccò a mio padre, è che i processi si svolgano nei tribunali e non in televisione. Nel caso di mio padre, il tempo ha dimostrato la verità. Domenica voterò Roberto Giachetti, sono già convinta. Aspetto di leggere la proposta definitiva sull’autonomia. Al momento non ci sono provvedimenti da discutere in ...

Incidente al Brennero - madre a processo per la morte della figlia : "Ho iniziato a scontare la mia pena quel giorno". Quel giorno è il 27 ottobre 2017. Monica Lorenzatti era alla guida della sua auto, quando è finita contro un tir sull'Autostrada del Brennero. In macchina, c'erano la figlia e la nipote della donna, pattinatrici di 9 e 17 anni, morte nello schianto. Oltre alle piccole, la sorella gemella della Lorenzatti che da allora è in coma. Come ricorda il Corriere, per il conducente del mezzo pesante è ...

Figlia e nipote morirono in un incidente. La madre a processo : “Sto già scontando la mia pena” : Monica Lorenzatti era alla guida dell'auto che si schiantò contro un tir lungo l'autostrada del Brennero causando la morte della Figlia Gioia Casciani e della nipote Ginevra Barra Bajetto: "Ho iniziato a scontare la mia pena il giorno dell'incidente. Mi sentirò sempre responsabile per la morte di mia Figlia e di mia nipote, questa sarà la mia condanna per sempre".Continua a leggere

