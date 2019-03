Udinese | Nicola | “Alla Juventus sono ‘cannibali’ | contro di loro la nostra Champions”

Serie A Udinese - Nicola : «Auguro il meglio alla Juventus in Champions League» : SEGUI LIVE Juventus-Udinese La cronaca Classifica Serie A Serie A Udinese Juventus Nicola Tutte le notizie di Udinese Per approfondire

Juventus-Udinese : i precedenti tra Allegri e Nicola : Domani sera scendono in campo Juventus e Udinese per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri ha affrontato l’Udinese 27 volte in carriera tra serie A e serie B: 8 volte da calciatore con 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte e 19 da allenatore. Allegri e Nicola si sono scontrati in veste di allenatori quattro volte. La prima sfida risale al 7 dicembre 2013, quando Allegri era il ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...

Serie A Udinese - Bologna : assenze a centrocampo per Nicola - Palacio disponibile dal 1’ : Si torna live, si torna alla Dacia Arena dove alle ore 15 va in scena Udinese contro Bologna. La partita si preannuncia uno scontro diretto per la salvezza dove i friulani possono approfittarne avendo i favori dello stadio amico e di una ritrovata (forse temporaneamente) sintonia tra la tifoseria e la proprietà. In classifica l'Udinese si trova a 22 punti appaiato all'Empoli che ha già giocato contro il Parma, all'Udinese manca la partita ...

Udinese : Nicola - Bologna? Un'opportunità : UDINE, 2 MAR - "La voglia di giocare domani è tanta". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola, nella consueta conferenza stampa della vigilia in vista della delicata sfida-salvezza di ...

UDINE - " La voglia di giocare domani è tanta ". Lo ha detto l'allenatore dell' ...



Udinese-Chievo - probabili formazioni : Nicola perde De Paul : UDINESE CHIEVO probabili formazioni – Tutto pronto per il match della Dacia Arena Udinese-Chievo, valido per la 24° giornata di Serie A. Friulani chiamati ad invertire la rotta e a tornare alla vittoria che manca dal 29 dicembre, 2-0 contro il Cagliari, da allora solo un punto in 4 partite. Chievo intenzionato a riprendere la marcia […] L'articolo Udinese-Chievo, probabili formazioni: Nicola perde De Paul proviene da Serie A News Calcio - ...

Udinese - Nicola : 'Legato al Torino. E sul mercato...' : Nicola prosegue: 'Sono legato al Torino: in granata ho vissuto momenti fantastici ma ora sono l'allenatore dell'Udinese e il mio mondo è solo 'bianconero'. Il Torino è una squadra che ha grande ...

UDINE - La traballante posizione in classifica costringe l' Udinese a dover far punti contro il Torino in trasferta, domani alle 18. "La capacità di essere squadra e di lavorare come tale è la ...

De Paul ? Ci sono giocatori importanti, ma imprescibdibili al mondo ce ne sono stati forse un paio. Abbiamo provato più soluzioni, diamo importanza a tutti, stiamo recuperando tutti. Deciderò in base ...

Udinese : Nicola - conta solo fare punti : ANSA, - UDINE, 2 FEB - "Abbiamo 18 punti; al di là dei moduli bisogna essere coscienti che si deve lottare su tutte le partite da qua alla fine". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, ...